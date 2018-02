Vintervejr: Sibirsk vinter dræber de mest forhadte

Det kan godt være, at vi mennesker fryser i den sibirske kulde – men kulden er til gengæld godt nyt for haveejerne:

Den hårde frost og den isnende vind kan nemlig udrydde mange af de forhadte dræbersnegle, lyder det i en pressemeddelelse fra Miljøstyrelsen.

»En længere frostperiode kan betyde, at der kommer færre dræbersnegle til sommer. Men på Bornholm vil de sikkert overleve under sneen, for sneen betyder, at frosten ikke rigtig kommer ned i jorden,« forklarer biolog Hans Erik Svart i Miljøstyrelsen.

Dræbersneglene har, siden de invaderede Danmark omkring 2008, ædt sig gennem haver over hele landet og ødelagt alt fra salat og gulerødder til jordbær og kålplanter, ligesom de har trukket deres slimede spor overalt. Mange haveejere har forsøgt alt for at slippe af med sneglene, fra gift til salt eller bøtter med gammelt øl for fange de tusinder og atter tusinder af små brunlige snegle.

De mange milde vintre har absolut ikke hjulpet. Men det kan hård frost:

»Sneglene vil ikke kunne klare sig, hvis de ligger på steder, hvor de bliver ramt af den hårde frost,« siger Hans Erik Svart.

»Dog vil der være nogen, der overlever, hvis de ligger, hvor frosten ikke når dybt i jorden. Det kan f.eks. være under sne, kompostbunker og hække med bunker af blade.«

Til gengæld er vintervejret ikke så godt nyt for de små gærdesmutter eller sløruglerne, der begge er afhængige af at kunne finde lidt varme. Gør de ikke det, risikerer mange at dø i kulden.

De fleste arter, der er naturligt hjemmehørende i Danmark, klarer sig til gengæld fint. Det gælder f.eks. svaner og mange andefugle, der æder sig tykke og fede i løbet af sommeren og efteråret, og når det for alvor bliver vinter overlever ved at bevæge sig så lidt som muligt.