De lokale har fået nok: Udenlandske chauffører bruger naturen som toilet

I Engesvang i Midtjylland er borgerne godt trætte af at blive mødt af menneskeafføring, når de færdes i et særligt skovområde.

Det skriver TV Midtvest.

Ifølge mediet bruger udenlandske lastbilschauffører, der ofte overnatter i et industriområde i udkanten af byen, nemlig den nærliggende skov som toilet, da de ikke har adgang til toiletfaciliteter.

En af dem, som er generet af efterladenskaberne, er Per Abildskov, der selv bor i Engesvang.

»Folk kan jo ikke gå tur med deres børn og hunde her uden at støde på en menneskelort. Der ligger jo klart og tydeligt toiletpapir, som er blevet smidt efter besørgelse. Man kan ikke være det bekendt,« siger han til TV Midtvest.

Utilfredsheden hos de lokale har resulteret i, at Engesvang Lokalråd har taget kontakt til Ikast- Brande Kommune i håb om at finde en løsning på problemet.

De udenlandske lastbilchauffører, som har langtidsparkeret i Engesvang i flere måneder, holder nemlig på et kommunalt område.

»Det er noget møg - helt bogstaveligt - når sådan noget foregår. I den konkrete sag er jeg glad for, at lokalrådet og andre borgere har henvendt sig, for så kan vi se, om kommunen kan hjælpe med at finde nogle praktisk løsninger, som kan gøre problemet mindre i hvert fald,« lyder det fra Henrik Engedahl, der er formand for Teknik & Miljø i Ikast-Brande Kommune over for TV Midtvest.

Løsningen kunne ifølge de lokale beboere f.eks. være at stille et midlertidigt festivaltoilet til rådighed for chaufførerne.