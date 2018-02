Rygmærker, drab, visitationszoner og masseanholdelser har i det seneste år sat dybe spor i trygheden i landets særligt udsatte boligområder. Sådan lyder vurderingen, efter at Rigspolitiet mandag offentliggjorde sin tryghedsmåling for 2017.

I tryghedsmålingen fremgår det, at 64,3 pct. af beboerne i 25 områder, der i vidt omfang også optræder på regeringens ghettoliste, føler sig trygge i deres nabolag. I 2016 gjaldt det 72,4 pct. Værst står det til i boligområdet Bispehaven i Aarhus, hvor blot 43,4 pct. af beboerne ifølge tryghedsundersøgelsen føler sig trygge.

»Jeg tror, at det langt hen ad vejen handler om, at vi i 2017 havde bandekonflikter, som af gode grunde fyldte meget i medierne. Det er kriminalitet, som folk i de udsatte boligområder særligt kunne mærke. Disse tal viser med al ønskelig tydelighed, at det her er noget, vi skal have et meget stort fokus på. Det er rigtig ubehageligt for folk, der bor i de udsatte boligområder,« siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

Også områder som Gellerupparken i Aarhus, Mjølnerparken og Tingbjerg i København ligger lavt. Alle de steder var mellem juni og oktober 2017 – hvor tryghedsundersøgelsen blev gennemført – plaget af konflikter, som banden Loyal to Familia tog del i. I den periode blev der registreret 49 banderelaterede skudepisoder i Danmark. Af dem fandt de 18 sted i et udsat boligområde, bl.a. fem i Blågården, fem i Mjølnerparken og tre i Tingbjerg med flere dødsfald til følge.

For første gang har Rigspolitiet spurgt direkte ind til den rocker- og banderelaterede kriminalitet i undersøgelsen og fundet tydelige forskelle mellem de særligt udsatte boligområder og det omkringliggende samfund. Mens 7 pct. på landsplan har set personer med karakteristiske tegn på tilhørsforhold til rocker- og bandemiljøet, er det 27,8 pct. i ghettoerne. Samtidig har 19,6 pct. svaret, at »vold, trusler eller chikane begået af personer fra rocker- eller bandemiljøet« forekommer i deres nabolag i de særligt udsatte boligområder. På landsplan er tallet 3,2 pct.

Det er markante tilkendegivelser, mener Anders Hede, forskningschef i Trygfonden.

»Utrygheden er desværre forståelig. Der er nogle steder, hvor bandekriminelle er gået helt åbenlyst rundt. Det tolkes logisk sammen med de skudepisoder, der har været. At 3,2 pct. bredt ser bandekriminalitet forekomme i deres nabolag er højt, og jeg tror, at den almindelige befolkning overtolker lidt. Omvendt tror jeg desværre, at tallene for de udsatte boligområder er ret pålidelige,« siger han.

Også på landsplan er andelen af trygge borgere ifølge politiets måling faldet – fra 89,1 pct. i 2016 til 85,7 pct. i fjor. Den kendsgerning, og ikke mindst at tilliden til politiet ifølge undersøgelsen også daler, bekymrer Claus Oxfeldt, formand for Politiforbundet.

»Vi har haft et presset politi siden angrebene på Krudttønden og i Krystalgade i 2015 i København. Det forhøjede beredskab har kostet på servicen, så jeg kan godt forstå det,« siger han.

Jens Henrik Højbjerg forventer imidlertid tydelige forbedringer, når politiet spørger til trygheden og tilliden igen i efteråret. Ikke mindst i kraft af en fortsat og indædt kamp mod rocker- og bandekriminalitet.

»Selv om konflikten med skyderi og overfald er på et helt andet niveau nu end tidligere, letter vi ikke foden fra speederen. Vi bliver ved med at have det her som en topprioritet. De seneste tal viser, at omkring 425 personer fra rocker- og bandemiljøet sidder varetægtsfængslet eller afsoner domme,« siger han.

»For vores vedkommende handler det om at være til stede, lægge tryk på miljøet gennem patruljering, lave længerevarende og kortere efterforskninger og i høj grad forebyggelse. Forebyggelse, som dels udføres af områdebetjente og forebyggelsesmedarbejdere, som kender disse områder og arbejder sammen med foreninger, borgere og kommuner. Forebyggelse er et nøgleord. Vi bruger hele viften af indsatser og værktøjer, der er til rådighed, for at vise, at det her vil vi simpelthen ikke acceptere.«