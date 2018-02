Gymnasieskolen Hindholm STX mellem Slagelse og Næstved får fra den 1. marts tilbageholdt sit tilskud og risikerer samtidig at blive pålagt at betale modtaget tilskud siden den 7. december tilbage. Samtidig har den i et brev fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) fået at vide, at en godkendelse til at give undervisning til studentereksamen også påtænkes at blive tilbagekaldt.

Årsagen er, at der ikke er styr på fagligheden, og at der er tvivl om skolens økonomi og uafhængighed pga. tætte relationer til den tyrkiske fond DIKEV. Skolen har ikke betalt for leje af bygninger til fonden og har modtaget rente- og afdragsfrie lån fra den. I brevet rejser STUK også spørgsmål om den religiøse praksis på skolen.

»Styrelsen skal desuden oplyse, at styrelsen den 5. februar 2018 har modtaget en henvendelse, hvoraf det fremgår, at eleverne på skolen forventes at udføre særlige religiøse praksisser (bøn fem gange dagligt), og at de ansatte på skolen er Erdogan-tilhængere og forventer, at eleverne også er det,« står der i brevet.

Hindholm STX modtog i 2017 ca. 2 mio. kr. i statsligt tilskud. Styrelsen har også påtalt, at skolen reelt drives uden en daglig leder, da skolens rektor har været sygemeldt, og at skolen ikke kan levere en opgørelse over mængden af undervisning i de enkelte fag. Under et besøg på skolen konstaterede tilsynet bl.a., at undervisningen i kemi, fysik og matematik foregik uden, at underviseren havde de tilstrækkelige kompetencer. STUK konstaterer en lang række mangler og uregelmæssigheder i fagene, og kalder også skolens håndtering af et meget højt elevfravær for »utilstrækkelig«. En stor del af skolens lærere opfylder ikke lovkravene.

»Styrelsen finder på denne baggrund, at skolen i væsentligt omfang fortsat mangler det nødvendige studieadministrative overblik og varige ledelseskompetencer til at sikre, at eleverne kan gennemføre uddannelsen med en tilstrækkelig kvalitet. Endvidere er der fortsat begrundet tvivl om, om eleverne modtager den påkrævede mængde undervisning, og om det er realistisk, at eleverne kan nå at afslutte alle fag indenfor en tidsramme på tre år,« skriver STUK.

Alvorlige svigt

Søren Hartmann Hede, direktør i STUK, lægger ikke skjul på, at sagen er alvorlig.

»Når vi tager så drastiske skridt, som vi lægger op til, er det selvfølgelig grelt. Vi vurderer foreløbigt, at der er så alvorlige svigt på så mange forskellige leder og kanter, at man ikke kan opretholde en godkendelse til at drive et gymnasium,« siger han.

En række muslimske friskoler er kommet under tilsyn som led i en skærpet kurs overfor friskoler, der ikke lever op til lovkravene om f.eks. frihed, folkestyre og uafhængighed.

Orientering Til forældre og elever på Hindholm STX »Hvis styrelsen herefter fastholder sin vurdering i en endelig afgørelse, vil I ikke kunne fortsætte jeres uddannelse på Hindholm STX. Derfor kan det allerede i marts måned blive nødvendigt, at I bliver optaget på et andet gymnasium, enten i nærheden af jeres hjemmeadresse eller på et gymnasium med en kostafdeling. Det er vigtigt, at dette i så fald sker så hurtigt som muligt på grund af den kommende eksamen, der starter i maj/juni. I tilfælde af, at skolen nedlægges, har styrelsen ansvaret for at sikre jeres fortsatte skolegang.« Kilde: Citat fra et brev fra Styrelsen for undervisning og kvalitet / Undervisningsministeriet

Senest fik den københavnske friskole Iqra Privatskole et pålæg om at tilbagebetale godt 16 mio. kr., svarende til godt otte måneders statsligt tilskud, fordi der ifølge STUK var sket alvorlige lovbrud på skolen i 2017. Derimod fik den lov at beholde sit tilskud fremadrettet, dog er den stadig under tilsyn. Al-Salam Skolen i Odense og Nord-Vest Privatskole i København har måttet lukke pga. mistede tilskud. Lykkeskolen i Aarhus er under skærpet tilsyn. Også flere skoler, som har tilknytning til DIKEV-fonden, er i øjeblikket i søgelyset, men Søren Hartmann Hede kan ikke, før sagerne er færdigbehandlede, sige, om også disse skoler vil miste deres tilskud.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra skolens administrative ledelse eller dens bestyrelsesformand - begge steder svarer en telefonsvarer. Skolen har 38 elever fordelt på to klasser: 1.g og 2.g. Heraf bor de fleste på en muslimsk efterskole, der er nært tilknyttet gymnasiet.

Muslimsk friskole skal betale 16 mio. kr. tilbage: På Christiansborg er politikere forbavsede over, at den alligevel fortsat kan få støtte

Skolen skal senest den 9. marts komme med en indsigelse, hvorefter STUK vil træffe sin endelige afgørelse. Styrelsen har medsendt et informationsbrev til elever og forældre, der fortæller, hvordan skolens elever kan få hjælp i tilfælde af, at skolen nedlægges.

Mina Hindholm Efterskole er også under ministeriets tilsyn, men er ikke berørt af afgørelsen.