Kvæstede fra sammenstød ved Farsø er uden for livsfare

Fire personer kom søndag sidst på eftermiddagen til skade ved en trafikulykke på Viborgvej syd for Strandby ved Farsø i Vesthimmerland.

En af dem - en 51-årig kvinde - blev i helikopter fløjet til behandling på Aarhus Universitetshospital.

De tre øvrige blev i ambulancer kørt til sygehuset i Aalborg, oplyser vagtchef Jesper Sørensen, Nordjyllands Politi.

Lige efter ulykken var der ikke oplysninger om, hvor alvorligt de var kommet til skade. Men søndag aften forlyder det, at alle er meldt uden for livsfare.

- Vi har fået at vide, at kvinden, der blev fløjet til Aarhus, nu er i stabil tilstand og uden for livsfare, og også de tre, der er indlagt i Aalborg, er uden for livsfare, siger Jesper Sørensen.

De fire kvæstede kommer alle fra lokalområdet.

Ulykken skete klokken 16.40, og ifølge anmeldelsen til politiet lød de første meldinger på, at to biler var stødt frontalt sammen.

Søndag aften er det fortsat sparsomt med oplysninger om ulykken.

Den 51-årige kvinde kom kørende i den ene bil. I den anden bil sad en 71-årig mand, en 58-årig kvinde og en ung mand på 27 år. Men hvorfor de to køretøjer stødte sammen, er fortsat uklart.

- Jeg har ikke oplysninger om, hvordan ulykken lige præcis skete, siger Jesper Sørensen.

Ulykkesstedet er søndag aften blevet undersøgt af politiets teknikere og af en bilinspektør, der skal finde ud af, hvorfor bilerne kolliderede.

Resultatet af undersøgelserne foreligger endnu ikke.