Kritikken har været massiv, efter at Jyllands-Posten søndag kunne beskrive, at Østre Landsret i en principiel sag har godtaget en forklaring om ressourcemangel og afvist den brystkræftramte Karin Mygdals erstatningskrav mod Region Hovedstaden.

Karin Mygdal er én blandt tusindvis af kvinder, som regionen har indkaldt til mammografiundersøgelse senere, end loven tilsiger, og en række kræftramte kvinder har tidligere af Patienterstatningen fået deres erstatningskrav afvist med ressourcemangel som begrundelse.

Landsretsdommen, som Kræftens Bekæmpelse kalder »en katastrofal udhulning af patienternes rettigheder og en bombe under erstatningssystemet«, får nu Dansk Folkeparti til at kræve en lovændring, så ressourceargumentet helt fjernes, i fald Højesteret stadfæster afgørelsen fra landsretten.

Mere end et år efter, Hanne Fosmark fik sin kræftdiagnose, modtog hun et brev fra Region Hovedstaden. Brevet gjorde hende både vred og paf Mød to af de mange hundrede brystkræftramte kvinder, som er blevet for sent indkaldt til brystkræftundersøgelser.

»Patienten har en ret, der skal følges, og den skal ikke kunne tilsidesættes på grund af ressourcemangel,« siger sundhedsordfører Liselott Blixt (DF).

I Socialdemokratiet er sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen ligeledes kritisk.

»Uanset hvad Højesteret kommer frem til, skal vi diskutere det her politisk. Jeg synes, at det her er en uholdbar situation,« siger han og vil mandag kalde sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i samråd.

Det må ikke blive sådan, at ressourcemangel bliver en generel undskyldning for ikke at gøre tingene ordentligt. Stephanie Lose (V), kommende formand for Danske Regioner

Erstatningsansvaret efter de forsinkede indkaldelser til mammografiscanning har før sat dagsorden på Christiansborg. I 2015, efter at Patienterstatningen havde lagt Region Hovedstadens påstand om ressourcemangel til grund for afslag på erstatning, ville daværende sundhedsminister Sophie Løhde (V) afvente afgørelserne i Ankenævnet for Patienterstatningen.

»På baggrund heraf vil jeg tage stilling til, om jeg sammen med Folketingets partier skal se nærmere på lovgivningen på området,« skrev hun i et svar til Folketinget.

S vil ikke vente

Ankenævnet gav regionen medhold, derefter gjorde landsretten, og Ellen Trane Nørby vil nu følge sagen nøje og afvente afgørelsen fra Højesteret. Men det har Flemming Møller Mortensen ikke tålmodighed til.

»Nu har vi endnu en Venstre-minister, som vil vente. Hun vil følge sagen nøje, men ikke med handling. Derfor vil jeg kalde ministeren i samråd,« siger han og vil bl.a. have opklaret, hvilken type ressourcer Region Hovedstaden har manglet, og hvordan situationen ser ud i resten af landet.

I landsretsdommen fremgår det bl.a., at Region Hovedstaden i forbindelse med tredje screeningsrunde i 2015 fik flere tilmeldinger til mammografiscreening end forventet og af den grund manglede både »økonomiske og personalemæssige ressourcer«.

Tusindvis indkaldt for sent: Danske Patienter, Kræftens Bekæmpelse, advokater og læger er rystede over landsretsdom

I Danske Regioner kalder kommende formand Stephanie Lose (V) sagen meget principiel. Når Højesteretsdommen er afsagt, må man kigge på, om noget skal justeres, fastslår hun.

»Det må ikke blive sådan, at ressourcemangel bliver en generel undskyldning for ikke at gøre tingene ordentligt. Der er mange steder i sundhedsvæsnet, hvor der mangler ressourcer, og jeg kan sagtens forstå, at det for den enkelte patient virker uretfærdigt, hvis man får afslag på erstatning med den begrundelse,« siger Stephanie Lose.

Hun hæfter sig ved at Patienterstatningen siger, at man har understreget overfor Region Hovedstaden, at der skal være tale om en hel speciel situation om ressourcemangel for, at argumentet kan bruges.

Men i Region Hovedstaden har man jo haft massive forsinkelser i brystkræftscreeningen i årevis. Kan man så stadig kalde det en helt særlig situation?

»Vi kan ikke leve med, at ressourcemangel – uanset graden – bliver brugt som undskyldning for at levere dårlige resultater i en region, eller for at patienterne ikke får den erstatning, de skal have, hvis de er kommet til skade i sundhedsvæsnet,« tilføjer hun.