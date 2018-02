Tyveri af træstakke fra statens skove er rekordlavt: »Vi får en sms, når træet flytter sig«

Tilbage i 2015 blev der stjålet 504 kubikmeter træ fra de danske statsskove. Året efter var antallet af tyverier halveret, og sidste år var antallet faktisk rekordlavt.

Her blev der således kun stjålet 46 kubikmeter, hvilket svarer til ni træstakke.

Det viser en ny opgørelse fra Naturstyrelsen, som har haft folk rundt i skovene for at tjekke op på, at stakkene med træ nu også ligger, hvor de bør.

»Vi valgte for et par år siden at lave en kampagne for at komme det store tyveri af træ til livs. En af metoderne har været at gps-mærke stammerne, så vi kan spore det træ, der forsvinder. Når tyven bevæger sig et par hundrede meter væk fra stakken, får vi en sms og en e-mail om, at træet har flyttet sig,« forklarer salgsleder Peter Chrois Møller fra Naturstyrelsens Driftscenter i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Tallene taler deres eget tydelige spor. Selvom vi ikke har taget tyve på fersk gerning, er vi overbevist om, at gps-mærkningen har virket afskrækkende og har nedbragt tyveriet, så det nu er rekordlavt.«

Tyveknægte og drillenisser på spil i nationalparken

Udover at have sat gps-mærker på stammerne har man hos Naturstyrelsen også indført stikprøver hos de vognmænd, der henter træ i skovene.

Det har man gjort for at kontrollere, om salgspapirerne nu også var i orden.

Som noget tredje har man lejlighedsvist aflåst skovveje i de område, hvor der befinder sig særligt mange værdifulde stakke.

Ifølge styrelsen er det især stakke med relativt tyndt og knastet træ til brænde, som virker til at friste tyvene.

»Den typiske stak, der bliver stjålet, kan ligge på ladet af en lastbil,« oplyses det i pressemeddelelsen.

Naturstyrelsen sælger hvert eneste år i omegnen af 600.000 kubikmeter træ. Dermed er det i dag under en halv promille af træet, der bliver stjålet.