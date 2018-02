Stort læs affald dumpet i skovbunden: »Hvad pokker sker der inde i hovedet på folk?«

En eller flere personer har dumpet en større mængde affald i skovbunden i Store Dyrehave ved Hillerød i Nordsjælland.

Det skriver Hillerød Posten.

Affaldet blev fundet torsdag eftermiddag af en skovgæst, som straks kontaktede Naturstyrelsen. Det er uvist, hvornår affaldet, der er blevet pakke i adskillige plasticsække, er blevet efterladt på stedet.

Efter at have fjernet affaldet og kigget det igennem, har Naturstyrelsen fundet frem til en række spor, der kan vise sig at være nyttige i jagten på gerningsmanden.

Man har bl.a. fundet navnet på en svensk kvinde på flere af de papirer, der lå blandt affaldet.

Det er ikke første gang, at man oplever lignende efterladenskaber, fortæller skovløber Bjarne Persson fra Naturstyrelsen til Hillerød Posten. Særligt i forårsmånederne er det et problem med affald, der bliver efterladt i grøfter, skovbunde og andre uhensigtsmæssige steder.

»Det undrer mig virkelig. Hvad pokker sker der inde i hovedet på folk. De kan jo bare køre på genbrugsstationen og aflevere det. Jeg forstår ikke, at folk kan finde på at smide det i skoven,« siger Bjarne Persson til avisen.

Video: Byggeaffald dumpet i skov - to kilometer fra nærmeste genbrugsplads

Hos Nordsjællands Politi, der efterforsker sagen, håber man på at kunne frem til, hvem der har smidt sækkene med affald i skovbunden.

»Vi vil gerne have fat i de skovsvin. Vi skal selvfølgelig have fundet vedkommende, snakket med personen, og så skal vedkommende sigtes,« siger Henrik Suhr, pressekoordinator i Nordsjællands Politi til TV 2 Lorry.

Personer, der bliver opdaget i at have dumpet affald, vil typisk blive idømt en bøde og kun i yderste tilfælde blive idømt en fængselsstraf. Det sidste kræver dog, at sagen er særligt alvorlig.

Den konkrete sag vurderer Henrik Suhr til at være en såkaldt bødesag, hvor straffen vil kunne ende på mellem 5.000-20.000 kr., hvis det altså lykkedes at finde frem til synderen.