Fakta: Hvad er udsatte boligområder?

Et boligområde skal inden for de seneste tre år have opfyldt mindst to af fem kriterier om blandt andet etnicitet, uddannelsesniveau og indkomst for at blive betragtet som et udsat boligområde.

Se de fem kriterier her:

1. Over 40 procent af de 18-64-årige er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse.

2. Over 50 procent er indvandrere eller efterkommere fra ikkevestlige lande.

3. Over 2,7 procent af beboere over 18 år er dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer.

4. Over 50 procent af beboerne i alderen 30-59 år har grunduddannelse som højeste uddannelsesniveau.

5. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området er mindre end 55 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme aldersgruppe i regionen.

Kilde: Undervisningsministeriet.