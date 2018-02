Værtshus i strid modvind: Nu kan du ikke længere få en gratis fyraftenscigaret

Kræftens Bekæmpelse kalder både tiltaget for »uetisk« og »trist markedsføring.«

Det københavnske værtshus Musen og Elefanten mødte massiv kritik, efter at kom frem, at de hver dag inden kl. 18 tilbød deres gæster gratis fyraftenssmøger. Derfor har de nu trukket tilbuddet tilbage. Det skriver TV2 Lorry.

Kræftens Bekæmpelse lagde torsdag et billede af værtshusets tilbudsskilt op på deres Facebook-side, Røgfri Fremtid, med teksten: »Populære værtshuse for unge tilbyder rygestartskursus og fyraftenssmøger. Er det at tage ansvar for unges fremtid?«

De forklarer deres kritik med, at det ifølge dem, er enormt uetisk at lære folk at ryge.

»Vi er imod alle former for tobaksreklamer, for vi ved, at reklamer får flere mennesker til at begynde med at ryge. Det er trist måde at markedsføre sig selv på, siger Niels Them Kjær, der er projektschef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse, til TV2 Lorry.

Efter værtshuset blev bekendt med kritikken, valgte det øjeblikkeligt at stoppe med at dele gratis cigaretter ud.

»Den slags happenings er tiden løbet fra, og de er ikke i tråd med de signaler, vi gerne vil sende som en moderne forlystelsesvirksomhed. Derfor har vi efter TV2 Lorrys henvendelse sikret os, at arrangører og medarbejdere samt ledelse på Musen og Elefanten er klar over, at den slags tiltag ikke længere må finde sted,« skriver det i et svar til TV2 Lorry.

På sin hjemmeside reklamerer værtshuset dog stadig med såkaldte rygestartkurser, og det tilbud har de angiveligt valgt at holde fast i, da det stadig er synligt på siden.