Ny undersøgelse: Skattelettelser skal skåne bibliotekerne

Hvor høje skattelettelser skal der til, for at du kan acceptere lukningen af eller brugerbetaling på folkebibliotekerne?

Det spørgsmål har analysefirmaet Moos-Bjerre stillet 1000 danskere i en ny uafhængig undersøgelse.

Her svarede 72 procent, at skattelettelser ikke kan retfærdiggøre, at biblioteker lukker eller overgår til brugerbetaling - uanset størrelse på skattelettelserne. Det skriver Altinget.

Analysefirmaet spurgte yderligere 1000 danskere, hvor meget de ønskede at betale gennem deres årlige skat for at have fri adgang til bibliotekernes kulturelle tilbud. Her var svaret 376 kroner.

På det andet spørgsmål ønskede en mindre gruppe danskere sig en skattelettelse på mindst 940 kroner for at lade bibliotekerne bestå i sin nuværende form.

Gennemsnittet af de to beløb lyder på 658 kroner, og det konkluderes at være danskernes værdisætning af folkebibliotekerne. Beløbet er 63 kroner højere end den nuværende udgift til folkebibliotekerne målt pr. skatteborger.

Undersøgelsen vakte stor begejstring hos Danmarks Biblioteksforening, der satte pris på befolkningens anerkendelse af bibliotekerne i en periode med mange nedskæringer på området.

Men både den borgerlig-liberale tænketank Cepos og lektor ved Institut for Informationsstudier på Københavns Universitet Casper Hvenegaard var enige om, at undersøgelsen havde et skævt fokus i forhold til andre områder.

»Undersøgelsen forholder sig isoleret til bibliotekerne. Havde man spurgt isoleret til, om man skulle lukke skoler i landdistrikterne, så ville de også svare klart nej. Der er altid en forskel på, om man ser isoleret på det eller holder bibliotekerne op mod eksempelvis hospitaler og ældrepleje,« sagde Casper Hvenegaard til Altinget.