Studie: Test kan afgøre, om din hund tilhører en ulovlig race

I november blev Frigg og Marley, to hunde der i årevis havde beskæftiget retssystemet, aflivet. Uden ejernes velsignelse.

Højesteret havde nemlig slået fast - i politiets favør - at de var af den ulovlige race amerikansk staffordshire terrier - i daglig tale "amstaff". Og i sager om hundeloven er der omvendt bevisbyrde, hvilket betyder, at det er ejerne af hundene, der skal bevise, at de ikke tilhører en forbudt race.

Frigg og Marleys fynske ejere kunne ikke påvise, at der var tale om blandinger af lovlige racer, sådan som de hævdede.

Hundeejere vrede over regning: Skal betale for ufrivillig anbringelse af hunde

Hundeloven I 2010 blev lov om hunde revideret til at indeholde et forbud mod 13 hunderacer. Det drejer sig primært om muskel- og kamphunde.

Ulovlige hunde, som er anskaffet efter 2010, skal aflives.

Fra juni 2010 indtil den 31. august 2017 blev over 500 ulovlige hunde aflivet.

Hvis der er tvivl om hundens race, kan politiet stille krav om, at ejeren dokumenterer racen. Hunden kan sættes i pension, indtil ejerens frist for at bevise hundens oprindelse udløber.

I dag bliver troværdige stamtavler, hundens udseende, udtalelser fra avlere og andre fagpersoner taget med i vurderingen. Kilde: Dansk Veterinærtidsskrift

For andre hundeejere, der måtte havne i samme situation - eller som bare er nysgerrige på deres firbenede venners baggrund, kan der måske være hjælp at hente i fremtiden. Forskere fra Københavns Universitet er klar med resultaterne fra et nyt studie af dna-markører. Og disse kan - ifølge folkene bag - med stor sikkerhed racebestemme både racehunde og blandingshunde - i hvert fald af racen amstaff.

Det er professor i husdyrgenetik, Merete Fredholm, og professor i bioetik, Peter Sandøe, der sammen med to specialestuderende er drivkræfter bag projektet, hvorfra resultaterne netop er blevet publiceret i Dansk Veterinærtidsskrift.

»Indtil videre har de eneste muligheder for at dokumentere en given hunds oprindelse været at fremvise en troværdig stamtavle, at fremskaffe udtalelser fra avlere eller andre troværdige personer eller at få foretaget en forældreskabstest. Sidstnævnte kræver, at der kan fremskaffes blodprøver fra forældrene til den mistænkte hund,« skriver de i tidsskriftet.

Undersøgelsen, der er baseret på racehunde og blandingshunde af racen amstaff fra Sverige og USA, viser, at det er muligt at bestemme racen ned til en raceandel på 12,5 pct. - det svarer til, at man kan spore sig tilbage til hundenes oldeforældre. Derudover blev 192 danske hunde af 55 racer testet - hvoraf 46 racer blev bestemt korrekt.

Hundeejer efter dom: Jeg lå på knæ med tårer i øjnene

Selvom Frigg og Marleys endelige skæbne først blev afgjort for nylig, begyndte sagen allerede i 2014, hvor politiet baseret på et anonymt tip inddrog hundene. Frem til aflivningen sad hundene i pension, mens ejerne prøvede at få dem frikendt ved flere retsinstanser. Der blev bl.a. fremskaffet udtalelser fra en skønsmand til hundenes fordel, men retten mente ikke, det var tilstrækkeligt bevis for, at hundene ikke var omfattet at forbuddet.

Hos Den Danske Dyrlægeforening, der har kritiseret, at sagen trak i langdrag, håber man, at det nye studie vil føre til en ændring af hundeloven. Dyrlægerne ønsker, at dna-testen fremover vil blive accepteret som bevismateriale, så man ikke længere kun skal skue hunden på hårene og stamtavlen, skriver foreningen i en pressemeddelelse.

I dag angiver hundeloven ikke specifikt, hvor stor en andel af den ulovlige race, hunden må indeholde. Ifølge forskerne giver grænsen på 12,5 pct. god sikkerhed for, at der er meget lidt af det uønskede racepræg tilbage i hunden.

I omtalen af studiet noterer Fredholm og Sandøe sig også, at sagen om Frigg og Marley »havde et urimeligt langt forløb set fra hundenes, ejernes og myndighedernes synspunkt og har været forbundet med omkostninger på flere millioner kroner til advokatbistand og pension.«