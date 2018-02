»Enestående studie« fastslår: Antidepressiv medicin virker bedre end placebo

Virkningen af den antidepressive medicin har adskillige gange været anfægtet. At det skulle være uden virkning og kun have en placebo-effekt.

Sidste år konklurede et dansk studie sågar, at SSRI-medicin, bedre kendt som lykkepiller, skader mere end det gavner.

Men en gruppe af britiske, japanske og amerikanske forskere har nu gjort tvivlen til skamme i et nyt studie.

»Alle antidepressiva var mere effektive end placebo (virkningsløse kalktabletter, red.) blandt voksne med moderat til svær depression,« lyder det i konklusionen offentliggjort i et af verdens førende lægevidenskabelige tidsskrifter, The Lancet.

Politiken skriver, at resultaterne bygger på den hidtil største samlede analyse af alle tilgængelige, troværdige depressionsstudier, hvilket svarer til i alt 552 forskellige studier.

Med avanceret statistiske redskaber har forskerne sammenfattet studierne i det, der kaldes en metaanalyse.

Ifølge landets eneste professor i depression, overlæge Poul Videbech, Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning, Psykiatrisk Center Glostrup, bruges metoden til at »sætte to streger under resultatet og er den bedste form for evidens, vi har«.

Professoren har kaldt metanalysen for »en milepæl og enestående« over for Politiken.

Det enestående studie skal dog stadig læses med forbehold, idet konklusionen kun nævner, at den antidepressive medicin virker på moderat til svær depression.

Desuden understreger både metaanalysen og Poul Videbech, at medicinsk behandling aldrig bør stå alene. Den kan eksempelvis kombineres med psykoterapi.

Det har taget forskerne seks år at gennemføre det omfattende studie.