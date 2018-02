Prins Nikolai har fået arbejde som model

Da modeugen i weekenden blev skudt i gang i London, gik et opsigtsvækkende dansk indslag ned ad catwalken.

I et show for Burberry af Christopher Bailey kunne man se den ældste søn af prins Joachim og grevinde Alexandrea, prins Nikolai, gå model i de karakteristiske Burberry-tern.

Grevinde Alexandras privatsekretær Helle von Wildenrath Løvgren bekræfter over for Ekstra Bladet, at prins Nikolai har fået modelarbejde. Hun siger, at muligheden for at deltage i designerens sidste show for modehuset var en »unik mulighed«, og at Bailey selv havde anmodet om at få prinsen med.

»Det har været planlagt i lang tid og er sket med hans forældres 100 procents opbakning og opfordring. Han er taget frem og tilbage for at passe sine pligter herhjemme,« oplyser Helle von Wildenrath Løvgren til avisen.

Prinsen mistede tirsdag i sidste uge sin bedstefar, da prins Henrik sov stille ind. Prins Nikolai besøgte ham på Rigshospitalet sammen med sin far og lillebror og deltager tirsdag ved bisættelsen i Christiansborg Slotskirke, hvor der bliver afholdt en privat ceremoni for den nærmeste familie.

Prins Nikolai blev myndig den 26. august sidste år og skal stå på egne ben økonomisk.

Kongehuset oplyste tilbage i 2016, at kun kronprinseparrets ældre søn, prins Christian, som er nummer to i den danske tronfølge, ville få tildelt apanage ud af de otte børnebørn.

Grevinde Alexandra har modtaget statsydelse som mor og delvis forsørger af prins Nikolai og hans lillebror, prins Felix. Hun har dog besluttet at frasige sig pengene fra juli 2020, når den yngste prins fylder 18 år.

Med overgangen til voksenlivet fulgte der ingen officielle kongehusopgaver med til prins Nikolai. Lars Hovbakke Sørensen udtalte i forbindelse med fødselsdagen, at prinsen frit kunne vælge uddannelse og job. Han vurderede dog, at der lå en videregående uddannelse i kortene.

Til daglig går prins Nikolai på Herlufsholm Kostskole, hvor han er gymnasieelev. Sine eventuelle videre uddannelsesplaner har han ikke delt med offentligheden endnu.

I klippet herunder kan man se den danske prins i Burberry-showet, der havde topmodellen Cara Delevingne som hovednavn.

Jyllands-Posten har forsøgt at få en kommentar fra Burberry om samarbejdet med den danske prins.