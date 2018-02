I dag ringer klokkerne for prins Henrik.

Over hele landet kimede det tirsdag formiddag fra folkekirkernes tårne i anledning af prinsens bisættelsen fra Christiansborg Slotkirke.

Her har prins Henrik, som sov stille ind 13. februar i en alder af 83 år, ligget på castrum doloris siden fredag og flere tusinde danskere har passeret forbi i stilhed for at vise den sidste respekt.

Over 5.000 så mandag prins Henriks båre

Kl. 11.00 begyndte bisættelsen, efter gæsterne stille var ankommet til den smukt pyntede kirke, hvor et blomsterhav af kranse var spredt ud over gulvet.

Som en af de sidste ankom dronning Margrethe i ensom majestæt. Klædt i sort sørgeslør gik op af fortrappen til kirken og hilste kort på de to præster, som tog imod.

Med dronning Margrethe og kongelig konfessionarius Erik Normann Svendsen i front trådte kongefamilien ind i de smukt pyntede kirkerum i Christiansborg Slotskirke. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2018

Fakta: Familie, venner og ansatte siger farvel til prins Henrik

Derefter fulgte kronprinsparret og deres fire børn, ligeledes klædt i mørkt.

I samlet flot gik kongefamilien op ad kirkegulvet, hvor dronningen najede for kisten.

Det er kongehusets sjælesørger, kongelig konfessionarius Erik Norman Svendsen, der står for bisættelsen med hjælp fra Holmens provst, Ejgil Bank Olesen.

Når ceremonien er slut kimer kirkeklokkerne en halv time mere.

Rigets flag er for længst gået på halv og kanonerne vil brage ved Kronborg Slot og fra batteri Sixtus på Holmen, hvor der afgives sørgesalut i 40 minutter.

Andre steder i landet er omkring 100 historiske møller - såsom Dybbøl Mølle - gået i stå med vingerne i såkaldt sørgestilling.

Foran Christiansborg Slotskirke er der desuden opstillet en æresvagt bestående af de tre værn: Hæren repræsenteret af Den Kongelige Livgarde, Søværnet repræsenteret af værnepligtige fra Kongeskibet Dannebrog og Flyvevåbnet repræsenteret af Helicopter Wing Karup.

De 60 gæster begyndte at ankomme fra kl. 10.30.

Prins Joachim med hustru og børn ankom til slotskirken. Foto: Bax Lindhardt

Billedserie: Se gæsterne ankomme til prins Henriks bisættelse

Der er tale om kongefamilien, samt den nære familie, folk fra hoffet og private venner af prins Henrik. Fra det officielle Danmark deltager kun Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og højesteretspræsident Thomas Rørdam.

Dermed er både den lovgivende, udøvende og dømmende magt repræsenteret.

Blandt de øvrige indbudte er grevinde Alexandra, Frankris ambassadør François Zimeray, forretningsmanden Fritz Schur, eks-kong Konstantin og Prinsesse Benedikte, som også for nylig er blevet enke.

Flere fældede tårer, da den første salme, I Østen Stiger Solen Op, blev sunget. Kronprinsesse Mary tog kronprinsens hånd og holdt den længe. Samtidig måtte Prins Joachims hustru prinsesse Marie tørre tårerne væk fra kinderne.

Da selve bisættelsen ikke er en statsbegravelse var omkring 200 venner, gudbørn, protektioner og andre med forbindelse til prins Henrik derfor indbudt til en særlig mindehøjtidelighed mandag i slotskirken.

Kongelig konfessionarius, Erik Norman Svendsen, gennemgik i sin mindetale hele prins Henriks lange liv fra fødslen i Frankrig, over opvækst i fransk Indokina, til mødet med daværende prinsesse Margrethe i London og hele livet som prinsgemal med både gode og dårlige stunder.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scapix

Der blev blandt andet ikke lagt skjul på prinsens langvarige utilfredshed med sin rolle i kongehuset, men han kærlighed til sin familie forblev »urokket« af hans kritik af rollen, lød det fra Erik Normann Svendsen.

»Prinsen har i den grad været sig selv, og sat sin hat, som han ville. Farverig, uforfærdet og fransk. Det gav ofte genlyd i pressen (...). I en periode følte prinsen, at han blev direkte mobbet,« lød det.

Da det blev tid til at kaste jord på prisens båre kom ordene:

»Henrik, prins af Danmark, af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå.«

Båren svøbt i dannebrog blev båret ud af slotskirken af ti officerer fra Den Kongelige Livgarde til tonerne af komponisten J.P.E. Hartmanns sørgemarch for billedhuggeren Bertel Thorvaldsen. Samme march blev spillet, da kong Frederik den 9. blev begravet i Roskilde Domkirke i 1972.

Ved rustvognen foran slotskirken tog kongefamilien endeligt afsked med prins Henrik, hvorefter rustvognen forlod Slotsholmen og rullede ud på prinsens sidste rejse mod krematoriet.

Nekrolog over prins Henrik: Trods over 50 år i Danmark var det fransk kultur, livsstil og ånd, der rullede i hans årer Henri Marie Jean André greve de Laborde de Monpezat, prins af Danmark og prinsgemal, er død.

Som bekendt havde prins Henrik fravalgt at blive begravet i Roskilde Domkirke samme dronning Margrethe. I stedet bliver halvdelen af hans aske spredt over de danske farvande og halvdelen nedsat i en urne i den private del af Fredensborg Slotshave.

Dermed fravalgte prins Henrik den fælles sarkofag, som kunstneren Bjørn Nørgaard på kongefamiliens ønske har arbejdet på siden 2003 og som har kostet over 29 mio. kr.

Eksperter: Verdensmanden prins Henrik støttede dronningen og udfordrede janteloven

I sarkofagen glaskiste er både prins Henrik og dronning Margrethe gengivet i silhuetter. Dronningen skal dog ikke ligge i selve glasdelen, men i et aflukket rum nedenunder de tre bærende søjler af henholdsvis grønlandsk marmor, færøsk basalt og bornholmsk granit.

Peter Hove Olesen