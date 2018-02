Direktør for sundhedsplatform fik 100.000 kroner i bonus

Direktøren for Sundhedsplatformen fik i november 100.000 kroner i bonus, selv om det nye it-system har haft alvorlige problemer og er blevet stærkt kritiseret.

Det skriver DR Nyheder, der har fået aktindsigt i eftervederlaget hos Region Hovedstaden.

I aftalen om bonussen fremgår det, at direktøren fik den for "det særlige ansvar for Sundhedsplatformens samtidige implementering i Region Hovedstaden og Region Sjælland".

Det fremgår ikke af aftalen om, der var opsat nogle mål for, hvordan Sundhedsplatformen fungerede.

Koncerndirektør i Region Hovedstaden, Jens Gorden Clausen, har underskrevet bonussen med direktøren.

Regionsrådsformand om bonus: Ikke praksis jeg vil udbrede

Han skriver i et skriftligt svar til DR Nyheder, at direktøren "har leveret Danmarkshistoriens største sundheds-it-system til tiden og inden for den økonomiske ramme".

Desuden lægger han vægt på, at direktøren har knoklet i døgndrift i fire år.

- Det er ikke ensbetydende med, at der ikke er masser at arbejde med optimering og tilpasning af systemet, før vi kan udnytte det fulde potentiale af vores elektroniske patientjournal, lyder det i svaret.

Jacob Rosenberg er overlæge og har selv arbejdet med Sundhedsplatformen. Desuden er han regionsrådsmedlem i hovedstaden for Liberal Alliance.

Han har generelt ikke noget imod bonusser i det offentlige, men denne rammer ved siden af.

- Der har været massive problemer, som man ikke har ageret på i implementeringsfasen. Jeg synes ikke, at det er en bonus værdigt, siger han.

Sundhedsplatform: Kræftsyge børn fik forkert behandling

Region Hovedstaden har benyttet it-systemet siden 2016, og det har siden fået meget kritik.

Eksempelvis skrev Berlingske på baggrund af et notat i midten af januar, at fejl i Sundhedsplatformen har betydet, at fem kræftsyge børn har fået for høj eller lav dosis af kemobehandling.

Kontrollen af børnenes behandling blev ikke gennemført i tilstrækkelig grad på grund af tidspres. Børnene havde ifølge Niels Kroman, der er cheflæge i Kræftens Bekæmpelse, dog ikke været i fare.

Nyheden om bonussen på 100.000 kroner kommer kort tid efter, at DR Nyheder har beskrevet, at direktører i Banedanmark i 2016 fik udbetalt bonusser på mellem 100.000 og 125.000 kroner.