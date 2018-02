Lars Løkke om aftenens Michelinuddeling: »Danmark har udviklet sig til en gastronomisk supermagt!«

Mandag aften på Københavns Rådhus afslørede Michelin for fjerde gang deres prestigefulde spiseguide for de nordiske lande. Danmark fik to nye Michelin-restauranter, nemlig MeMu i Vejle og Jordnær i Gentofte, og derudover kunne københavnske Kadeau føje en ekstra stjerne til den de allerede havde.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen er henrykt over, at Danmark igen i år hædres med flere af de eftertragtede Michelin-stjerner.

Danmark har nu 26 Michelin-restauranter

»Danmark har efterhånden udviklet sig til en gastronomisk supermagt! Jeg er sikker på, alle stjernerne ikke kun er til glæde for de sultne ganer, men sætter Danmark som turistdestination på verdenskortet, og det er som bekendt godt for vores økonomi,« siger han.

Restaurant MeMus Michelin-stjerne er Vejles første Michelin-stjerne, og er et bevis på en tendens, som mange eksperter har påpeget var på vej. Michelin er endelig begyndt at bevæge sig uden for de største byer i Danmark, og også det gør landets statsminister glad.

»Jeg glæder mig over, at de eftertragtede stjerner ikke længere er et Københavner-fænomen, men fordeler sig over store dele af vores smukke land og rigsfællesskabet,« siger Lars Løkke og slutter af med at ønske alle vinderne stort tillykke med din nye stjerner.

Lokale landmænd leverer råvarer til Michelin-måltider

Danmark har efter mandagens uddeling 26 Michelin-restauranter, og herunder kan du se et kort over dem alle sammen.