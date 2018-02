Fakta: Byggesagkyndiges rolle ved boligsalg under kritik

Byggesagkyndige kritiseres i dagbladet Politiken for at lave såkaldte skyggerapporter for forsikringsselskaber uden boligejernes vidende.

Her kan du læse om den byggesagkyndiges rolle i forbindelse med boligsalg.

Den byggesagkyndige kommer typisk ind i billedet, når der skal laves en tilstandsrapport i forbindelse med et boligsalg.

Tilstandsrapporten danner grundlag for en ejerskifteforsikring.

Som boligsælger har man i ti år efter salget et ansvar for skader, fejl og mangler, der måtte være i huset.

Ved at tegne en ejerskifteforsikring kan man slippe for dette ansvar.

Mange ejendomsmæglere benytter forsikringsselskaber, de samarbejder med, til at få udarbejdet en tilstandsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring.

Kritikken går på, at de byggesagkyndige indhenter oplysninger uden boligejernes vidende.

Disse oplysninger går videre til selskaberne, som bruger dem til at udarbejde forsikringstilbud.

Konsulentfirmaet Ebas bekræfter over for Politiken, at firmaets byggesagkyndige indhenter ekstra oplysninger, når de er på besigtigelse.

Topdanmark bekræfter ligeledes, at der indsamles supplerende oplysninger i såkaldte indtegningsskemaer.

Begge afviser dog kritikken og hævder, at det er til forbrugernes eget bedste.

Kilder: Politiken, Bolius.dk