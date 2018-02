Restaurantbranchen er vokset markant siden krisen

Der bliver solgt mere og mere på restauranter i Danmark.

Det skriver Danmarks Statistik mandag, hvor de eftertragtede michelinstjerner bliver uddelt.

Ifølge tallene fra statens statistikere er salget i restaurationsbranchen steget med 54 procent til 42,7 milliarder kroner fra 2009 til 2017. Det er målt i løbende priser og er altså dermed inklusive inflation.

- Stigning skyldes især udviklingen i Region Hovedstaden, hvor salget er vokset med 73 procent siden 2009, skriver Danmarks Statistik.

Med et salg på 21,7 milliarder kroner står Region Hovedstaden for 51 procent af det samlede salg i restaurationsbranchen.

Næststørst er Region Syddanmark med en omsætning i branchen på 7,3 milliarder kroner.

Med restaurationsbranchen indregner Danmarks Statistik virksomheder, hvor der "tilbydes komplette måltider eller drikkevarer til umiddelbar fortæring".

Det tæller altså både traditionelle restauranter, men også cafeterier og "boder med fast eller midlertidigt placering".

Stigningen i salget har også ledt til en stigning i beskæftigelsen i branchen. I slutningen af 2017 var der 95.300 lønmodtagere i restaurationsbranchen, en stigning på 50 procent siden 2009.

- I 2017 var 40.400 personer ansat i restaurationsbranchen i Region Hovedstaden, 18.600 i Region Midtjylland, 17.100 i Region Syddanmark, 9800 i Region Sjælland og 9300 i Region Nordjylland, skriver Danmarks Statistik.

Som andel af alle lønmodtagere i Danmark står restaurationsbranchen nu for 3,5 procent mod 2,4 procent i 2009.

Alt er dog ikke fryd og gammen for Danmarks restauranter, caféer og foodtrucks.

Antallet af konkurser er steget fra omkring 250 årligt i 2009 til 409 i 2017. Her trækker specielt Region Hovedstaden fra og står for lang over halvdelen.