Fakta: Storstrømsbro er omgærdet af problematiske sager

En ny bro mellem Sjælland og Falster har bragt flere problemer med sig, siden beslutningen om at bygge broen blev truffet i 2013.

Her er et overblik over udviklingen, siden beslutningen om en ny bro blev taget:

* 21. marts 2013: Beslutningen om at bygge en ny kombineret vej- og dobbeltsporet jernbanebro over Storstrømmen mellem Vordingborg og Orehoved bliver truffet.

* 23. oktober 2017: Vejdirektoratet udpeger et joint venture bestående af entreprenørfirmaerne Itinera, Condotte og Grandi Lavori Fincosit samt rådgivningsvirksomheden Seteco til at bygge broen.

* 19. december 2017: Underskriften med de tre italienske firmaer udskydes, efter at det kommer frem, at selskaberne kan være involveret i korruption og bestikkelse.

* 10. januar 2018: Trods verserende retssager om korruption og bestikkelse for millioner hos to af de tre italienske firmaer, konkluderer Kammeradvokaten, at alle regler er fulgt.

* 30. januar 2018: Transportordførerne fra partierne bag forliget godkender, at Vejdirektoratet kan skrive under på en kontrakt med det italienske konsortium.

* 19. februar 2018: Fagbladet 3F skriver, at Grandi Lavori Fincosit er anklaget i en stor byggeskandale i Italien.

Det italienske politi har angiveligt beviser for, at ledende medarbejdere fra firmaet har stået i spidsen for systematisk tyveri og videresalg af vigtige byggematerialer til en tunnel.

Kilder: Fagbladet 3F, Vejdirektoratet.