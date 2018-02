Byggefirma bag Storstrømsbro anklaget i stor skandalesag

Den kommende Storstrømsbro har ikke været forskånet for belastende sager, og nu står et af de to tilbageværende firmaer i byggekonsortiet anklaget i en stor byggeskandale i Italien.

Det skriver Fagbladet 3F.

Sagen handler om firmaet Grandi Lavori Fincosit (GLF), som er hovedentreprenør på et stort tunnelbyggeri i alpeområdet Colle di Tenda mellem Italien og Frankrig.

Det italienske politi har angiveligt beviser for, at ledende medarbejdere fra GLF har stået i spidsen for systematisk tyveri og videresalg af vigtige byggematerialer til tunnelen.

Byggeriet er blevet beordret stoppet af frygt for sikkerheden, og politiet har sat to chefer fra GLF i husarrest.

Knud Erik Busk, tidligere formand i Bygherreforeningen og mangeårig dommer i Klagenævnet for Udbud, har ikke tidligere oplevet en sag, hvor der er kommet så mange belastende oplysninger frem om firmaer, der skal bygge for det offentlige Danmark.

- Man kan godt sætte spørgsmålstegn ved, om Vejdirektoratet har gjort sit arbejde godt nok, da det lavede en prækvalifikation af de her italienske selskaber, siger Knud Erik Busk til Fagbladet 3F.

GLF har allerede fyret de i alt fem medarbejdere, som politiet sætter i forbindelse med skandalen.

Kort efter at politiet i maj 2017 skred til anholdelser og lavede en razzia på tunnelbyggeriet, dukkede indholdet af telefonaflytninger fra efterforskningen op i den italienske presse.

Fakta: Storstrømsbro er omgærdet af problematiske sager

På optagelserne taler nogle af de mistænkte sammen om, at der "kommer vand ud alle steder" i tunnelen, og at "nogen risikerer at dø".

Sagen har vakt stor opsigt, og både fra fransk og italiensk side frygter man for sikkerheden og er nu ved at forstærke tunnelen.

I alt skal der være stjålet omkring 200 ton byggematerialer og omsat for mindst 750.000 kroner på svindlen.

Vejdirektoratet, der er ansvarlig for opførslen af Storstrømsbroen, oplyser, at de italienske skandalesager i yderste konsekvens kan betyde udelukkelse fra Storstrømsbroen.