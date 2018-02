Lars Løkke lagde vejen forbi Amalienborg Slotsplads - og han havde tid til at rose danskerne

To teenage-piger er blevet indlagt med MDMA-forgiftning på sygehuset i Esbjerg. Stoffet kommer fra bagmænd i bandemiljøet, mener politiet.

Køen husede tusindvis af mennesker, da folket fik lov til at tage afsked med prins Henrik i Christiansborg Slotskirke. En kilometerlang hale af respekt for prinsen, der har forladt os.

Udlændinge- og Integrationsministeriet vil ikke oplyse, om langvarige forhandlinger med Marokko om en hjemsendelse af Said Mansour har båret frugt.

Da jeg fik at vide, at jeg havde kræft, gik jeg fra sygehuset med mere håb end frygt.

Køkkenet på Restaurant Under Klippen havde mere end svært ved at leve op til sit gode ry og rygte, da JP’s anmelder var på besøg.

Den digitale udvikling har skabt et hastigt våbenkapløb mellem skriftgenkendelsesprogrammer og programmer, der skal snyde dem.

Bitcoins skaber forsøgte at skjule sin identitet:

Far til mistænkt for økseoverfald:

Politiet blev kaldt ud til ulykke med 38-årig, der pudsede vinduer på A. C. Jacobsens Vej i Nørresundby.

Siden 1746 har det været skik i det danske kongehus, at kisten med den afdøde ligger på castrum doloris.

Søndag og mandag har offentligheden mulighed for at tage afsked med prinsen, som ligger castrum doloris - på smertens leje - på en båre i Christiansborg Slotskirke.

Statsministeren oplyser, at han også deltager ved ceremonien.

Tirsdag bisættes prinsen i Christiansborg Slotskirke ved en ceremoni for den nærmeste familie.

- Der var altid en god stemning omkring ham. God mad, gode vine, gode anekdoter og store armbevægelser. Han var en person, man kun blev i godt humør af at være omkring, siger Lars Løkke Rasmussen.

Meget af det, der i folkemunde blev brugt imod prins Henrik i sin tid, det er nu det, han roses for.

Det er et "stærkt signal", som dronning Margrethe kan lune sig ved i en svær tid, siger han.

- Det er helt overvældende. Det er fantastisk at opleve, hvordan danskerne viser deres respekt for prins Henrik og kærlighed til den kongelige familie, siger han.

- Ligesom alle andre havde jeg lyst til at komme herned og vise min personlige respekt for prins Henrik og dermed opbakning til hele den kongelige familie, siger Lars Løkke Rasmussen.

Et hav af blomster pryder i disse dage Amalienborg Slotsplads, og søndag kom statsminister Lars Løkke Rasmussen forbi sammen med sin hustru, Sòlrun, med endnu en buket.

Kévin Gameiro og Diego Costa scorede målene for Atlético Madrid i søndagens 2-0-sejr.

Bang & Olufsens seneste tv-kreation, BeoVision Eclipse, er et af de bedste fjernsyn, du kan købe for penge lige nu.

Nogle boligprojekter som indendørs pudse- og malearbejde kan være billigere at få lavet i den kommende tid, hvor vejret stadig er ustadigt og koldt.

