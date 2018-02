Udlændinge- og Integrationsministeriet vil ikke oplyse, om langvarige forhandlinger med Marokko om en hjemsendelse af Said Mansour har båret frugt.

Begrundelsen for hemmeligholdelse holder ikke, lyder det fra eksperter og politikere.

Grisen er ikke et urent dyr i Danmark

Ikke alle kunder i PFA har lov til at tegne kundekapital, som i årevis har virket som en regulær afkastkanon, der har fået opsparingen til at vokse kraftigt.

Begrundelsen for hemmeligholdelse holder ikke, lyder det fra eksperter og politikere.

Et 19-årigt par er lørdag aften blevet overfaldet af en mand med en økse på en tankstation i Birkerød.

Ifølge Beredskab Øst er branden under kontrol. Den har ikke spredt sig.

- Den eksploderede af en årsag, som vi ikke ved hvorfor. Den antændte noget brændbar væske. Det betyder, at der er tre tilskadekomne, hvoraf den ene tilsyneladende er alvorligt, siger vagtchefen.

Branden skyldtes tilsyneladende, at en trykspuler eksploderede under arbejde på stedet, fortæller vagtchefen.

Den ene er kommet alvorligt til skade med forbrændinger i ansigtet og sendt til Rigshospitalets Traumecenter. Her er han lagt i kunstigt koma på grund af forbrændingerne.

Bang & Olufsens seneste tv-kreation, BeoVision Eclipse, er et af de bedste fjernsyn, du kan købe for penge lige nu.

Nogle boligprojekter som indendørs pudse- og malearbejde kan være billigere at få lavet i den kommende tid, hvor vejret stadig er ustadigt og koldt.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her