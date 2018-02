Fakta: Prins Henrik følger tradition for castrum doloris

Fagfolk på institutioner og bosteder oplever et værdiskred i de unges seksualitet som følge af nye normer fra nettet og reality-tv. En sociolog og en sexolog er dog ikke så bekymrede.

Nye tal viser et markant fald i syriske og afghanske asylsøgere

To piger på 15 og 16 år er blevet indlagt til intensiv behandling.

To teenagepiger indlagt, og politiet advarer:

Den kongelige familie besøger Christiansborg Slotskirke, inden dørene åbnes for offentligheden lørdag.

* I det danske kongehus har der siden 1746 været skik for, at kisten står på castrum doloris i Christiansborg Slotskirke nogle dage før bisættelsen i Roskilde Domkirke.

* Castrum doloris er i modsætning til lit de parade, hvor liget ligger frit til beskuelse, når offentligheden defilerer forbi for at vise deres respekt.

* Skikken bruges normalt kun for statsoverhoveder. I Danmark er det de kongelige, mens det i andre lande uden monarki typisk er præsidenter.

* Det er en kongelig skik at stille en lukket ligkiste offentligt til skue på en forhøjning i nogle dage inden begravelsen flankeret af en æresvagt.

Læs her om castrum doloris:

Offentligheden har mulighed for at tage afsked med prinsen i slotskirken fra lørdag eftermiddag klokken tre til lørdag aften klokken syv, søndag fra middag til syv om aftenen og mandag eftermiddag fra klokken tre og fire timer frem.

Her ligger han på castrum doloris, indtil han tirsdag formiddag klokken elleve bisættes fra Christiansborg Slotskirke.

Siden 1746 har det været skik i det danske kongehus, at kisten med den afdøde ligger på castrum doloris.

Nogle boligprojekter som indendørs pudse- og malearbejde kan være billigere at få lavet i den kommende tid, hvor vejret stadig er ustadigt og koldt.

Google Chrome-browseren vil blokere de reklamer, der ikke følger retningslinjerne for skånsomme reklamer.

Den nye Hyundai Ioniq plug-in hybrid starter fra godt 260.000 kr. og kan klare 63 km på ren el. Prisen er den samme for Ioniq hybrid- og elbilmodellerne.

Et af verdens mest imponerende kirkebyggerier tager tid og skaber sult, men heldigvis er hjælpen i nærheden.

