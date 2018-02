Højskoleelev er død efter trafikulykke

En 19-årig mand er død af de kvæstelser, som han pådrog sig ved en trafikulykke fredag i sidste uge.

Det skriver TV2 Fyn.

Ulykken skete fredag i sidste uge ved 18.30-tiden på Harritslevvej i Harritslev ved Bogense.

Her blev manden ramt af en bil, der kom kørende med 80 kilometer i timen, da han løb over vejen for at komme over til et busstoppested.

Den 19-årige, som var elev på Nordfyns Højskole, pådrog sig blandt andet alvorlige skader i hovedet.

Han blev bragt til Odense Universitetshospital, men hans liv stod ikke til at redde.

Onsdag aften døde han på sygehuset, skriver TV2 Fyn.