Ung frisør har fået 2,5 mio. i erstatning efter at være udsat for giftige dampe i salonen

»Man skal ikke tage let på kemikalier i ens hverdag. At få en arbejdsskade som 22-årig er ikke sjovt. Jeg skal leve med min skade resten af livet.«

Sådan lyder ordene fra en ung kvinde, som i januar vandt en civil retssag mod sin tidligere arbejdsgiver og blev tilkendt en millionerstatning.

Ifølge Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund, DFKF, er kvindens sag den første af sin slags herhjemme.

Den unge kvinde har fået varige skader i form af astma og allergi efter at have arbejdet i en frisørsalon i perioden 2012-2014. I disse år blev hun som frisør dagligt udsat for giftige kemikaliedampe fra forskellige hårprodukter.

Frisørkæden, som kvinden arbejdede for, havde ifølge DFKF i en årrække ignoreret påbud fra Arbejdstilsynet om at installere ventilation.

Den manglende ventilation blev første gang påpeget i 2011. Det var dog først i 2014, efter at Arbejdstilsynet angiveligt havde politianmeldt frisørkæden og uddelt bøder, at ventilation blev installeret. Men på det tidspunkt var skaden allerede sket.

»Da jeg fik den endelige dom om min arbejdsskade fra Gentofte Hospital, kom det som et kæmpe chok. Jeg gik lidt i panik, jeg kunne jo ikke fortsætte som frisør. Det var hele min identitet som frisør, der røg på gulvet,« lyder det fra kvinden i en pressemeddelelse.

Sammen med bl.a. DFKF og Serviceforbundet blev der indledt et civilt søgsmål, da man mente, at arbejdsgiveren ikke levede op til sit ansvar for at sikre et sundt arbejdsmiljø.

Efter tre år endte sagen i januar med et forlig om betaling af erstatning herunder tabt arbejdsfortjeneste, pension, svie- og smertegodtgørelse samt rente. Det beløb sig samlet op i 2,5 mio. kr.

»Erstatningen giver en retfærdighedsfølelse i forhold til, at min arbejdsgiver ikke kommer gratis fra at lege med folks helbred. Men jeg ville da hellere have været rask. Arbejdsskaden kommer til at følge mig resten af livet. Jeg nyser 40 gange om dagen, og jeg har nogle gange svært ved at trække vejret. Så det har givet mig nedsat livskvalitet,« forklarer den unge kvinde.

Hos DFKF understreger Lone Frost, der er formand for frisørerne i forbundet, at sagen har bevist, at man kan holde arbejdsgivere op på, at de skal sørge for et sundt og sikkert arbejdsmiljø for deres ansatte.

I forbundet er man desuden klar til at afprøve lignenede sager for de civile domstole.

»Det en sejr for alle frisører, at vi kan vinde sager som hendes, da alt for mange frisører får arbejdsskader med alvorlige konsekvenser. Vores mål er, at alle frisører skal kunne gå på arbejde i et sundt arbejdsmiljø. Kampen for at sikre et fysisk og psykisk sundt arbejdsmiljø er langt fra slut,« lyder det fra Lone Frost.

Også Serviceforbundets socialrådgiver Alan Winther Nielsen, som har været med i hele processen med den pågældende civile sag, ser sagen som vigtig.

»Jeg håber personligt, at sagen får principiel betydning og en afsmittende effekt i frisørmiljøet, så frisørmestrene forbedrer det generelle arbejdsmiljø. I hvert fald viser den her sag, at de kan blive stillet til regnskab,« siger han i en pressemeddelelse.

Kvinden, der har vundet det civile søgsmål, arbejder ikke længere som frisør, men er i dag gået i gang med en videregående uddannelse.