Forskere: Husholdningsprodukter og biler forurener luften lige meget

Ifølge et nyt studie forurener dagligdags forbrugerprodukter, som eksempelvis rengøringsmidler, maling og parfumer, luften lige så meget som biltrafik.

Det skyldes, at denne type af produkter danner såkaldte flygtige organiske forbindelser, som reagerer med andre partikler i atmosfæren og danner partikler, som er skadelige for helbredet. Det skriver Videnskab.dk.

Denne type af forurening er på vej op. Samtidig er forureningen fra transport på vej ned på grund af renere biler og strammere lovgivning.

Studiet blev torsdag offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Science, og det er forskere fra USA's nationale agentur for oceaner og atmosfære, Noaa, der står bag.

Det nye studie viser således, at husholdningsprodukter, maling og pesticider rent faktisk står for halvdelen af det skidt, som byboerne indånder.

- Mennesker bruger meget mere brændstof, end de bruger de her petroleum-baserede produkter, siger hovedforfatteren bag det nye studie, ph.d. Brian McDonald fra Noaa i en pressemeddelelse:

- Alligevel bidrager cremer og maling samt andre af den type produkter til lige så meget luftforurening, som transportsektoren gør. I takt med at forureningen fra biler bliver mindre, spiller denne type forurening fra petroleumsbaserede produkter en større rolle.

Marianne Glasius, lektor ved Institut for Kemi ved Aarhus Universitet, har læst studiet.

Hun forklarer, at det nye studie både viser en positiv historie og en negativ historie.

- Grundlæggende er der sket det, at vi i samfundet har været rigtigt gode til at sænke udledningen fra trafikken og måske ikke har været så opmærksomme på de her andre kilder til organiske gasser i luften, siger hun.

Marianne Glasius kender flere forskere bag studiet, og ifølge hende bidrager det med ny vigtig viden.

- Hvis man havde ringet dagen før, havde jeg sagt, at det ikke betød så meget i udendørsluften. Der tyder det her studie på, at der er noget, vi har undervurderet, siger hun.

Studiet er foretaget i USA, og derfor bør man undersøge problemet nærmere i Danmark, mener den danske lektor.

- Umiddelbart vil jeg tænke, at vi har samme problematik i Europa, men det er selvfølgelig noget, man skal ind og se nærmere på. Men jeg synes, at det tyder på, at der er nogle kilder, som vi har overset, siger hun.