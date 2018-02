Fængslede IS-krigere skal måske hjem til retsforfølgelse i Danmark

KØBENHAVN/PARIS — Skal Danmark arbejde for, at danske statsborgere, som drog til Syrien og Irak for at kæmpe for Islamisk Stat (IS), bliver hentet hjem og retsforfulgt? Det spørgsmål må den danske regering nu tage stilling til. For i Syrien og Irak sidder en »lille gruppe« danske statsborgere, som har kæmpet for IS, og den amerikanske regering ser gerne, at lande, som er med i den militære koalition mod IS, tager fangerne hjem til retsforfølgelse. Det oplyser forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) til DR Nyheder.

Han mener, at IS-krigerne som udgangspunkt skal retsforfølges i de lande, hvor de har gjort deres forbrydelser, og han kalder det »ynkeligt, hvis de mennesker skulle ønske at få den sikkerhed fra vores vestlige lande, som de så foragteligt har villet nedkæmpe«.

Gruppen af danskere sidder fængslet under Syriens Demokratiske Styrker (SDF), og det er bl.a. for at aflaste SDF, at USA beder koalitionens lande tage fangerne hjem. Og Claus Hjort Frederiksen vil ikke svigte SDF, som han mener har været en god samarbejdspartner i kampen mod IS. Derfor må man se på de konkrete sager, lyder det.

Ifølge lektor i international ret ved Syddansk Universitet Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen er det et rent politisk spørgsmål, om IS-krigerne skal retsforfølges i Danmark eller i Syrien og Irak.

»Intet juridisk står i vejen for, at de fanger kan hentes hjem. Slet ikke, når retssystemerne i Syrien og Irak er mere eller mindre brudt sammen,« siger han.

»Vi skylder dem intet«

Retsordfører i Socialdemokratiet Trine Bramsen mener ikke, at Danmark aktivt selv skal gøre noget for at få fremmedkrigerne hjem.

»Vi skylder dem ikke noget. De har fravalgt alt, hvad vi står for som demokratisk retssamfund,« siger hun.

Enhedslistens retsordfører, Rune Lund, mener derimod, at danske statsborgere skal retsforfølges i Danmark, også selv om de har kæmpet for Islamisk Stat.

»Vi skal sikre os, at retssikkerheden er i orden, når det handler om danske statsborgere. Har de begået meget alvorlig kriminalitet, bliver deres straffe også meget strenge, hvis de dømmes i Danmark,« siger han.

Jyllands-Posten har uden held forsøgt at få en kommentar fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Politiets Efterretningstjeneste meddelte i efteråret 2017, at man vurderede, at mange af de fremmedkrigere, der har opholdt sig i Syrien og Irak i en længere periode, kan være særligt radikaliserede og voldsparate og dermed udgøre en øget terrortrussel mod Danmark. Siden 2012 har omkring 150 danske statsborgere sluttet sig til militantiske jihadistiske bevægelser i området, lyder vurderingen.

Andre lande står også over for spørgsmålet om, hvorvidt fremmedkrigere skal hentes hjem til retsforfølgelse. Herunder er Frankrig, hvor flere familier til IS-krigerne kæmper for at få dem hjem til Frankrig og retsforfulgt i hjemlandet.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, understregede i november, at landets myndigheder tager stilling til IS-krigerne »sag for sag«.

Indtil videre har franskmændene dog vist sig som store modstandere af at lade jihadisterne komme tilbage på fransk jord.

I sidste uge oplyste udenrigsminister Jean-Yves Le Drian, at omkring 100 franske IS-krigere i dag er tilbageholdt af kurdiske styrker i Syrien.

Samme toner lyder i Storbritannien, hvor udenrigsministeren, Gavin Williamson, har meddelt, at han ikke mener, fremmedkrigere igen skal sætte deres fødder på britisk jord.