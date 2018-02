Influenza skaber stort pres på hospitaler - personalet er også ramt

Flere hospitaler i Nordjylland oplever i disse dage, at et »massivt antal« patienter bliver henvist til dem med influenzasymptomer.

Samtidig tikker sygemeldinger ind fra personalet, som ligeledes er ramt af influenza. Det oplyser Region Nordjylland torsdag.

Dette såkaldte dobbeltpres har medført, at man på Aalborg Universitetshospital samt hos Regionshospital Nordjylland har været nødt til at sætte en række løsninger i værk for at kunne håndtere det øgede pres.

»Udfordringen for os er mængden af patienter, som vi får ind. Derfor har vi nu åbnet ni ekstra medicinske senge i Aalborg og fire i Hobro som en direkte følge af influenzaen,« forklarer Lisbeth Kjær Lagoni, der er sygeplejefaglig direktør på Aalborg Universitetshospital, i en pressemeddelelse.

Foruden de ekstra senge, har man også valgt af holde såkaldte grønne spor, som er der, hvor en gruppe af mindre syge patienter ligger til observation, i akutmodtagelsen åbent i længere tid om aftenen.

Hos regionshospitalet har man desuden aflyst ambulatoriebesøg, hvor patienter bliver behandlet uden at være indlagt, for i stedet at bruge lægerne til at behandle de indlagte patienter.

Den særlige situation har medført, at man på de to nordjyske hospitaler dagligt har tæt kontakt og forsøger at hjælpe hinanden, hvis kapacitet og ressourcer ellers tillader det.

»Vi hjælper hinanden på tværs af afdelinger inde på hospitalet, og vi kontakter vores kollegaer på Regionshospitalet, og de kontakter os. Fx havde vi i går mulighed for at overflytte et par patienter fra Aalborg til Thisted,« lyder det fra Lisbeth Kjær Lagoni.

Det øgede beredskab varer indtil videre frem til 16. marts, men kan forlænges, hvis der skulle blive behov for det.

»Vi forventer, at influenzaen og de tilstødende komplikationer på det tidspunkt er mindskede. Men vi er selvfølgelig klar til at opretholde beredskabet, hvis forholdene på det tidspunkt kræver det,« slår Lisbeth Kjær Lagoni fast.

Tidligere på måneden oplyste Statens Serum Institut (SSI), at man i uge 4 havde registreret rekordmange influenzasmittede.

Det var særligt blandt de ældre over 65 år og hos børn i alderen nul til fire år, at der var flest positive influenzaprøver.