Rusmiddelsekspert: MDMA tages med livet som indsats

Det er med livet som indsats, når man eksperimenterer med rusmidler.

Det er atter blevet bekræftet, efter at en 15-årig dreng fra Haslev natten til torsdag døde efter at have indtaget stoffet MDMA.

Det fortæller Lotte Høgberg, der er farmaceut, ph.d., ved Giftlinjen.

- Når man køber og indtager rusmidler, ved man aldrig præcist, hvilke virksomme stoffer de indeholder, eller hvordan man reagerer på stoffet.

Giftlinjen er en landsdækkende telefonrådgivning, hvor alle kan få direkte råd og hjælp i tilfælde af forgiftning.

Læger og andet sundhedspersonale, der er særligt uddannede inden for forgiftning, svarer telefonerne. Lotte Høgberg er en af dem.

Den 15-årige dreng døde efter 13 dages kamp på grund af de skader, som han fik i forbindelse med indtagelse af en meget stærk udgave af stoffet MDMA, også kendt som ecstasy.

Det var om eftermiddagen 2. februar, at den 15-årige i selskab med en klassekammerat indtog det farlige stof. Om aftenen blev begge dårlige og indlagt akut på Køge Sygehus.

Ret hurtigt stod det klart, at situationen var meget alvorlig, og derfor blev den nu afdøde overflyttet til Rigshospitalets specialister. Drengen blev lagt i kunstigt koma, men hans liv stod altså ikke til at redde.

Foreløbigt er en 17-årig dreng varetægtsfængslet i sagen. Han sigtes for at have solgt det farlige stof og for at have bragt andres liv i fare.

MDMA er en kemisk forkortelse af det oprindelige aktive stof i ecstasy.

- MDMA er et stof, som primært virker stimulerende, og det er blandt andet den del af MDMA's effektbillede, som brugerne søger.

- MDMA's forgiftningsbillede inkluderer et overaktiveret nervesystem, og det kan medføre en overophedning af alle kroppens organer og hjerterytmeforstyrrelser.

- Påvirkningen kan være så kraftig, at organerne begynder at sætte ud, og det kan i sidste ende medføre dødsfald, siger Lotte Høgberg.

Kroppens temperatur kan nå op over 42 grader.

Hvis man oplever, at en person forgiftes af MDMA og reagerer voldsomt, skal man ringe til 112 og følge anvisningerne, fortæller Lotte Høgberg.