»I aften vil vi mindes dig, og dit virke for Danmark med din vin købt på Chateau de Cayx, mens vi lytter til La Marseillaise,« står der på et af de mere formfuldendte og håndskrevne kort, der ligger mellem tulipanerne, liljerne og roserne foran Fredensborg Slot. Omkring 20 kvadratmeters brostensunderlag er beklædt med blomster.

Det er bidende koldt og overskyet, men solen titter momentvist frem fra skytæppet og lægger kortvarigt en beskyttende hinde af varme over de godt 200 sæt røde kinder, der har samlet sig foran slottet i de tidlige formiddagstimer. Bygningen står skarpt og slotsurets guldvisere glimter som perler, når solen smiler. To politimænd, armeret med pistoler, slubrer lystigt kaffe og smiler lunt til gæsterne, der kommer og går.

Brevet fra en udenlandsdansker til prins Henrik.

På sin vis poetisk passende, at kontrasterne danser på denne dag, hvor Danmark mindes en prins, der i høj grad forblev fransk og sig selv til sine dages ende. Et sted inde bag murene ligger han livløs. Ude bag murene lever han i dag i tanken. At prins Henriks kompasnål stak i flere retninger er fint eksemplificeret ved, at den ene halvdel af hans aske skal placeres i en urne i Fredensborg Slotshave. Den anden halvdel skal spredes udover de danske have.

»Alt det der ballade med, at han ikke ville ligge i Roskilde Domkirke er noget fis. Jeg synes, at det er så poetisk og rørende, at han vil spredes udover de danske have,« siger 57-årige Agnete Schrøder smilende, da hun ankommer med en veninde til slottet.

Stemningen blandt gæsterne er respektfuld, men hyggelig. Der småsludres afdæmet. Nogle har medbragt kaffe. Andre blomster. Tredje børn. Fjerde hunde.

Jyllands-Posten har spurgt et udpluk af gæsterne om, hvorfor de er taget til Fredensborg Slot.

»Min far døde også, da han var 83 år, så det minder mig om min egen far.«

Gerda Boisen, 50 år

»Vi danskere har måske ikke altid har været gode nok til at opdage, hvor begavet og udadvendt og glad et menneske, han var.«

»Jeg er her for at vise dronningen og familien respekt. Han har været her ligeså længe, som jeg har levet. Vi bor i området og har vinterferie, så det passede fint med, at vi lige kunne tage børnene med herop. Jeg kan godt mærke, at jeg er lidt berørt af hans død. Min far døde også, da han var 83 år, så det minder mig om min egen far. Og så bliver jeg også berørt på dronningens vegne. Og børnene. Det er altid trist, når nogen dør.«

Jo Bregnhøi, 79 år

»Jeg synes, at det var en spændende ting, at en fransk greve blev prinsgemal i Danmark. Og han kom med den franske og indonesiske dannelse. Og derfor har vi i mange tilfælde haft svært ved at tolke ham. Og taget afstand fra ham, fordi han var meget elitær. Men jeg synes i den seneste tid, at folk har fået øjnene op for ham. Jeg er blevet berørt af hans død, fordi vi har mistet noget dannelse og noget kunstnerisk værdi i det her samfund. Og lidt ked af, at vi danskere måske ikke altid har været gode nok til at opdage, hvor begavet og udadvendt og glad et menneske, han var.«

»Han var en festlig person.«

Hanne Pries, 64 år

»Jeg har altid set stort på, hvad pressen har skrevet om ham«

»Jeg er her for at lægge blomster og ære hans minde. Sympatisere med familien. Jeg har ikke noget forhold til Henrik - andet end at jeg synes, at han har været en festlig person. Jeg tænker på familien.«

Jonna Nielsen, 78 år

»Jeg kom for at mærke stemningen på stedet. Jeg er selv født her i Fredensborg. Og jeg kan mærke den fornemme, oprigtige stemning. Her er så roligt. Jeg havde ikke rigtig noget forhold til prins Henrik, men jeg kunne altid godt lide ham som menneske. Og så har jeg set stort på alt det der, som pressen har skrevet om hans måde at være på. Jeg kunne godt lide hans folkelige facon. Altid i godt humør. Det kan man godt misunde ham.«