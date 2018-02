Marianne lavede en kunstudstilling med prins Henrik: »Man blev simpelthen så afslappet i hans selskab«

»Han havde kæmpestore armbevægelser, og var både uhøjtidelig og virkelig sjov at omgås.«

Sådan svarer historiker og arkivar ved Aarhus Teater, Marianne Philipsen, som det første på spørgsmålet om, hvordan hun husker Prins Henrik.

Marianne Phillipsen lavede i 2007 en kunstudstilling sammen med prinsen, og hun fortæller, hvordan hans charme og selvironi endte med nærmest at slå benene væk under hende.

»Han var simpelthen så charmerende, beleven og engageret, og man blev virkelig afslappet i hans selskab. Og så vidste han mere om dansk kulturhistorie end de fleste danskere, jeg har mødt,« fortæller hun.

Den kunstudstilling, som Marianne Philipsen lavede sammen med prins Henrik, blev udstillet på det lille museum Bakkehuset på Frederiksberg. Museet er med Mariannes egne ord »ikke Danmarks rigeste museum«, og midlerne til udstillingen var ikke ret store.

Prinsen valgte derfor at hjælpe museet på en måde, der efter Marianne Philipsens mening er et godt billede på, hvor engageret han var i kunsten.

»På udstillingens åbningsaften sad han i over en time ved museets indgang og signerede og solgte sin egen digtsamling. Han skrev personlige hilsner til alle, inklusiv min mor, og overskuddet donerede han til Bakkehuset. Det var noget, han fandt på, fordi han var glad for det, vi lavede. Det synes jeg simpelthen var så generøst« siger hun.

Marianne Philipsen fortæller også, at hun og prinsen fik lang tid til at gå med at snakke om kunst og kulturhistorie.

»Han havde jo lavet så meget forskellig kunst, og vi udstillede bl.a. nogle af hans skulpturer, som offentligheden aldrig havde set før og også nogle af hans virkelig flotte porcelænsmalerier.«

»Der var virkelig ikke noget fisefornemt over ham,« slår Marianne Philipsen fast.