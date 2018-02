Forbrugerrådet vil have Facebook undersøgt efter tysk dom

Berlins regionale domstol fastslog mandag, at det sociale medie Facebooks standard privatindstillinger og brug af persondata er imod den tyske forbrugerlov.

Det får Forbrugerrådet Tænk til at reagere.

- Situationen i Danmark og Tyskland er på mange områder ens. Derfor vil vi nu gerne have de danske myndigheder på banen for at vurdere, om Facebook lever op til den danske lovgivning, siger administrerende direktør i Forbrugerrådet Tænk Lars Pram.

Konkret er det Datatilsynet, som forbrugerrådet kontakter for at få afklaret, hvorvidt Facebooks praksis omkring persondata er lovlig i Danmark.

Ifølge domstolen samler og bruger Facebook persondata uden at give nok information til det sociale medies brugere, så de kan give et meningsfyldt samtykke.

- Vi går ind i den her sag, fordi der er rigtig mange danskere, der bruger Facebook i hverdagen og er glade for det. Derfor er det vigtigt, at vi kan stole på, at Facebook lever op til de regler, der skal beskytte vores data og oplysninger.

- Det er vigtigt, at vi som forbrugere kan stole på, at de data, vi afgiver til Facebook, ikke bliver brugt til andet, end det vi har givet et klart og konkret samtykke til, siger Lars Pram.

Det er den tyske sammenslutning af forbrugerorganisationer, VZBV, der har anlagt sagen i Tyskland.

Den har blandt andet fundet, at Facebook i sin app for smartphones har præaktiveret en lokalitetstjeneste. Derudover er der ved oprettelsen af profiler hakket i boksene i brugeres privatindstillinger, der tillader søgemaskiner at linke til brugeres Facebook-profiler.

Hvis det bliver vurderet, at Facebooks praksis er ulovlig i Danmark, forventer Forbrugerrådet Tænk, at det sociale medie ændrer sin praksis og gør den lovlig.

Datatilsynet oplyser, at det irske datatilsyn har den juridiske kompetence til at føre tilsyn med Facebooks brug af data i de sager, der vedrører selskabets generelle indstillinger.

Derfor ender sagen formentlig i Irland.

Det følger af, at tilsynskompetencen er hos myndigheden i det land, hvor virksomheden har sit hovedkvarter, hvilket i Facebooks tilfælde er Irland.

Forbrugerrådet Tænk har tidligere stillet sig kritisk over for, at Datatilsynet ikke selv aktivt går ind i sager omhandlende Facebook.

I en udtalelse har Facebook sagt, at det vil appellere den tyske dom, men tilføjer samtidig, at det sociale netværk arbejder hårdt for at leve op til alle retningslinjer.

Facebook har efterfølgende meldt ud, at det sociale netværk grundigt vil gennemgå sine privatindstillinger, så de stemmer overens med den nye europæiske databeskyttelseslov.