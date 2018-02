Historiker: Fredensborg Slot er prins Henriks frirum

Det er et oplagt valg for prins Henrik at tilbringe sin sidste tid på Fredensborg Slot.

Det vurderer historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen.

- Dronningen og prinsen har tilbragt meget tid der, når de har ønsket at komme lidt væk fra storbyens tummel, siger han.

- Prinsen har altid sat pris på de fantastiske omgivelser, siger han om det kongelige slot ved Asminderød i Nordsjælland.

Kongehuset har tirsdag meddelt, at prins Henrik forlader Rigshospitalet, hvor han blev indlagt 28. januar.

Han vil i stedet opholde sig den sidste tid på Fredensborg Slot, meddeler hoffet.

Slottet har dannet ramme om både regentparrets sølvbryllupsfest og bryllupsfesten for kronprins Frederik og prinsesse Mary.

Da regentparret sidste år kunne fejre guldbryllup, forærede prins Henrik skulpturen "Miss Fredensborg" til sin hustru. Den er placeret i slotshaven.

Fredensborg Slot har været benyttet af de kongelige, siden det blev bygget i 1720'erne.

- Ud over at slottet har stor personlig betydning for dronningen og prinsen, er det også et slot med et særligt internationalt og historisk vingesus.

- Mange har opholdt sig der i længere perioder, blandt andre Christian IX og hans store familie, forklarer Lars Hovbakke Sørensen.

Christian IX og dronning Louise, der blev kaldt "Europas svigerforældre", samlede om sommeren deres børn og svigerbørn, der repræsenterede flere af Europas konge- og fyrstehuse, på Fredensborg Slot.

Dronning Ingrid opholdt sig på slottet, da hun gik bort 7. november 2000.

Fredensborg Slot har også været anvendt, når kongelige og statsoverhoveder fra udlandet har været på besøg i Danmark.

Der er blandt andet en særlig tradition, der foreskriver, at udenlandske statsoverhoveder og kongelige ridser deres navne i slottets ruder.

Prinsen er glad for naturen og ikke mindst samværet med sine hunde, og det giver slottet også mulighed for, forklarer Lars Hovbakke Sørensen.

- Som naturmenneske betyder slottet meget for prinsen. Han har altid godt kunne lide at opholde sig der med sine hunde.

- Så på den måde er det et oplagt valg for ham, siger han.