Prins Henrik vil tilbringe sin sidste tid på Fredensborg Slot

Prins Henrik er tirsdag blevet overført fra Rigshospitalet til Fredensborg Slot, hvor prinsen »ønsker at opholde sig i sin sidste tid«.

Det oplyser Kongehuset i en pressemeddelelse.

Kongehusets pressechef, Lene Balleby, uddyber over for Billed-Bladet.

»Her kan prinsen være omgivet af familien og opholde sig i rammer, der betyder noget for ham,« siger hun.

Dronningen har aflyst flere aftaler i den kommende uge på grund af prins Henriks tilstand

Prinsens tilstand bliver fortsat betegnet som »alvorlig«.

83-årige prins Henrik har været indlagt på Rigshospitalet siden 28. januar efter at have været i Sharm el Sheikh i Egypten.

Det har tidligere været meddelt fra Kongehuset, at prinsen har fået konstateret en godartet svulst i venstre lunge, og at han skulle i behandling for en lungeinfektion.

Fredag meldte Kongehuset ud, at hans tilstand var blevet »alvorligt forværret«.

Dronning Margrethe aflyste mandag alle de officielle begivenheder, hun efter planen skulle have deltaget i den kommende uge.

Kongehusekspert: »Alvorligt når kronprinsen haster hjem til Danmark«

Prins Henrik gik på pension i forbindelse med Dronningens Nytårstale den 31. december 2015 og har siden været fritaget for officielle opgaver.

»Jeg vil i aften rette en særlig tak til Prinsgemalen. Min mand har besluttet, at tiden nu er inde for ham til at "drosle ned" til, hvis jeg må sige det på almindeligt dansk, at gå på pension,« sagde dronningen og fortsatte:

»Fremover vil Prinsgemalen derfor kun i meget begrænset omfang tage del i de officielle arrangementer, som igennem så mange år har været en naturlig del af hans liv.«

Siden har prins Henrik været igennem et længere sygdomsforløb, hvilket blandt andet fik Kongehuset til at bekræfte, at der var blevet ansat »sundhedsfagligt personale« til af hjælpe prins Henrik i juli 2017.

Fakta: Prins Henrik har været indlagt siden januar

Den 6. september 2017 meddelte Kongehuset, at »Hans Kongelige Højhed Prins Henrik lider af demens«.

Herefter har prins Henrik droslet yderligere ned på sine aktiviteter.