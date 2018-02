Der udbrød natten til tirsdag brand i noget affald på virksomheden Fortum på Lindholmvej 3 i Nyborg.

Det fik kort før klokken halv fire tirsdag morgen Fyns Politi til at udsende en beredskabsmeddelelse om, at beboere i området skulle undgå at indånde røg fra branden.

Men kort efter klokken fem er beredskabsmeddelelsen ophævet igen, oplyser Fyns Politi.

- Den tidligere advarsel, som vedrørte borgere i Nyborg, med en meddelelse om at de skulle holde sig inden døre, lukke døre og vinduer samt slukke for eventuelt ventilationsanlæg, er nu ophævet igen.

- Der pågår stadig slukningsarbejde, men røgudviklingen er begrænset, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Advarslen gjaldt nærmere bestemt beboere øst for Fortum og syd for Storebæltsvej, herunder Sommerbyen og Hjejlevej med tilhørende sidegader.

Tidligt tirsdag morgen råder politiet dog fortsat borgere i Nyborg til at søge egen læge, hvis de føler ubehag.