Der er ved at samle sig et flertal på Christiansborg for at lade ca. 2.000 umyndiggjorte danskere stemme til folketingsvalg.

Både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti forholder sig positive over for et forslag fra Enhedslisten, Alternativet, De Radikale og SF om at ændre værgemålsloven. Idéen er inspireret af en lignende svensk ordning og skal sikre, at handicappede, der f.eks. har en værge til at styre deres økonomi, stadig kan stemme ved folketingsvalg. Noget dansk lov i dag afskærer dem fra.

Hverken Socialdemokratiet eller Dansk Folkeparti vil direkte støtte modellen, som partierne har fremlagt, men både S og DF forholder sig positive over for, at umyndiggjorte skal kunne stemme.

»Det er en god idé at lade umyndiggjorte få stemmeret til folketingsvalg. Vores bekymring går alene på den fremgangsmåde, som forslagsstillerne har valgt – nemlig at man bringer et konkret forslag på banen. Det vil vi hellere pålægge regeringen, som kan bruge embedsværket til at finde den bedste juridiske løsning,« siger handicapordfører for Socialdemokratiet Orla Hav.

Grundloven skal overholdes

Dansk Folkepartis handicapordfører, Karina Adsbøl, henviser til, at man i 2016 ændrede loven og gav umyndiggjorte personer mulighed for at stemme til kommunal-, regions- og europaparlamentsvalg.

»Det virker til at være et fint forslag, og vi er åbne over for at kigge på, om man kan forbedre systemet. Det er godt, at vi tager debatten for at se, om det kan lade sig gøre at ændre værgemålsparagraffen samtidig med, at vi overholder grundloven,« siger Karina Adsbøl.

Højesteret stadfæstede i januar en dom om, at det ikke var i strid med hverken grundloven, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention eller FN’s Handicapkonvention, da fire psykisk handicappede, som var under værgemål, blev nægtet adgang til at stemme ved folketingsvalget i 2015.

Værgemålsloven Hvad er værgemål? Værgemål kan iværksættes for personer, der er fyldt 18 år, og som ikke er i stand til at tage vare på deres personlige eller økonomiske forhold. Værgemål indebærer en hjælp til disse personer, og et værgemål vil altid tage udgangspunkt i den enkeltes behov for hjælp.

Værgemål skal ikke være mere omfattende end nødvendigt. Kilde: Justitsministeriet

Men det, mener de fire partier bag beslutningsforslaget, er urimeligt.

»Hvis vi ønsker et demokrati, så skal alle over 18 år i dette land have ret til at stemme. Uanset om man har et handicap, en sygdom eller anden grund til at skulle have hjælp til at administrere sin økonomi,« sagde Stine Brix (EL) til DR i lørdags.

»Noget pjat«

Justitsminister Søren Pape Poulsen er på ferie, men Justitsministeriet henviser til et svar, han gav Folketinget i januar. Her forklarede Søren Pape Poulsen, at det vil være nødvendigt at ændre grundloven for at give de umyndiggjorte danskere stemmeret. Samtidig afventer han, om højesteretsdommen evt. bliver prøvet ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Han erklærede sig dog åben for at diskutere sagen yderligere.

Hans ministerkollega, uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V), kalder dog forslaget »noget pjat«.

»Hvis umyndiggjorte skal have stemmeret, skal børn så også? Demokratiets stemmer består af myndige borgere. Demokrati er en alvorlig sag med rettigheder og pligter,« skrev han lørdag på twitter.