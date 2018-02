Sociale ydelser for mio. forsvinder ud af landet: »Det er et generelt problem«

Landets kommuner har intensiveret kampen mod en omfattende trafik af sociale ydelser, der hvert år forsvinder ud af landet.

Det kan være alt fra mindre sager, hvor folk ved en fejl rejser på sommerferie, mens de modtager offentlig forsørgelse, til grove sager, hvor folk bevidst forlader landet, mens den offentlige forsørgelse fortsætter med at tikke ind på kontoen.

Snyd med sociale ydelser Sagen kort TV 2 har beskrevet, at en familie fik 327.656 kr. i sociale ydelser, selv om den var rejst fra Danmark.

Mistanken mod familien blev vækket, da en kontrolgruppe i Odense modtog en henvendelse fra kommunens skoleforvaltning om, at et antal søskende ikke var mødt op i skolen.

Det viste sig, at familien var taget hjem til Afrika, mens den modtog integrationsydelse, økonomisk fripladsordning til flere af børnene, børne- og ungeydelse, børnetilskud og endelig boligstøtte.

Fra 2016 til 2017 er Odense Kommune gået fra at hente omkring 730.000 kr. til nu knap 1,6 mio. kr. hjem ved at identificere udrejste borgere, der modtager offentlig forsørgelse.

KL har undersøgt problemstillingen. I 2017 har man fundet 370 sager, hvor borgere har taget deres sociale ydelser med til udlandet. Det gav et provenu i form af ca. 16 mio. kr. i tilbagebetaling og ca. 22 mio. kr. i en fremadrettet besparelse ved at have opdaget det.

Kilder: TV2 og KL.

I en effektrapport fra Kommunernes Landsforening, hvor det bl.a. undersøges, hvordan der bliver snydt med sociale ydelser, fremgår det, at kommunerne i 2017 fandt et provenu på 37,8 mio. kr. på borgere, der var udrejst med deres sociale ydelser. En stigning i forhold til 2016, hvor tallet var 31 mio. kr.

»Når vi kan hente næsten 38 mio. kr. ind på et år, så er der et generelt problem,« lyder vurderingen fra Pia Færch, kontorchef i Digitalisering og Borgerbetjening.

Arbejder sammen

Sagen blev rejst i mandag i TV 2, som også beskrev en familie, der var rejst hjem til Afrika, mens den modtog 327.656 kr. i offentlig forsørgelse. Det skabte efterfølgende politisk vrede hos bl.a. Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, som over for Ritzau kalder det for en »fuldstændig rystende trafik«, som myndighederne skal være endnu mere opmærksomme på.

Men kommunerne holder allerede et skarpt øje med problemstillingen, og netop det kan være årsagen til et billede af mere omfattende snyd.

»Kommunerne gør et meget stort arbejde. De arbejder mere sammen og deler gode erfaringer med hinanden. Derudover er kommunerne begyndt at arbejde sammen med Udbetaling Danmark om Den Fælles Dataenhed, der sammenkører registre og på denne måde bedre kan se, om der er nogen der uretmæssigt tager offentlig forsørgelse med til udlandet,« siger Pia Færch.

Store kommuner, som København, Aarhus og Esbjerg, som Jyllands-Posten har været i kontakt med, har alle nedsat særlige kontrolgrupper, der skal dæmme op for, at borgere tager sociale ydelser ud af landet.

Skoler er et vigtigt værktøj

Både Pia Færch og Esbjerg Kommune fremhæver skolerne som et andet vigtigt værktøj i kampen mod familier, som uden at fortælle myndighederne det forlader Danmark, samtidig med at de får sociale ydelser.

»Vi har især et rigtigt godt samarbejde med skolerne. Det startede med en bekymring over, at børn blev sendt hjem på genopdragelsesrejser, men det kan også føre til, at vi bliver opmærksomme på, at en hel familie er taget afsted,« siger Jan Gammelgaard Bjerg Mortensen, kontorchef i Borger & Arbejdsmarked under Borgerservice.