Dronningen har aflyst flere aftaler i den kommende uge på grund af prins Henriks tilstand

Dronning Margrethe har aflyst to arrangementer, som hun skulle have deltaget i i løbet af den næste uge.

Fakta: Prins Henrik har været indlagt siden januar

Dronningen skulle efter planen have deltaget i Skuespilhusets 10-års jubilæum fredag aften klokken 20, ligesom hun skulle have afholdt offentlig audiens mandag den 19. februar klokken 10 på Christiansborg Slot.

Besøg af dronning Margrethe slettet fra den kongelige kalender

»På baggrund af H.K.H. Prins Henriks tilstand aflyses den planlagte offentlige audiens mandag den 19. februar 2018 på Christiansborg Slot,« skriver Kongehuset på Kongehuset.dk.

Derudover er fredagens besøg i Skuespilhuset i København slettet fra Kongehusets kalender.

Dronning Margrethe aflyste i weekenden et besøg på Sankt Lukas Hospice i Hellerup nord for København i anledning af dets 25-års jubilæum, der skulle være fundet sted mandag.

Dronningen alene på besøg hos prins Henrik

I stedet brugte dronningen noget af mandag eftermiddag på Rigshospitalet, hvor prins Henrik i øjeblikket er indlagt.

83-årige prins Henrik har været indlagt på Rigshospitalet siden 28. januar efter at have været i Sharm el Sheikh i Egypten.

Overlæge: Lungeinfektioner er alvorlige for ældre mennesker

Det har tidligere været meddelt fra kongehuset, at prinsen har fået konstateret en godartet svulst i venstre lunge, og at han skulle i behandling for en lungeinfektion.

Siden meldingen om prinsens forværrede tilstand kom fredag morgen, har der ikke været oplyst nyt om hans tilstand.