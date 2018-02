Psykiatri: Nye sengepladser står tomme trods pladsmangel

70.000 kroner i døgnet. Så meget koster 15 nye sengepladser på psykiatrisk sygehus i Vejle, som bliver tilgængelige fra den 1. marts.

Men meget tyder på, at pladserne kommer til at stå tomme, når afdelingen åbner. Trods den store mangel på tilbud til psykisk syge borgere er der nemlig ingen kommuner, der har henvist patienter til den nye afdeling. Det skriver DR.

»Lige nu har vi ikke nogen patienter visiteret. Vi har faktisk visitationsmøde hver onsdag, og mødet bliver aflyst på baggrund af, at der ingen henvisninger ligger til os,« siger funktionsleder på psykiatrisk sygehus i Vejle, Hanne Kristiansen, til DR.

De nye pladser er blevet oprettet, fordi folketinget sidste år besluttede at oprette særlige pladser i psykiatrien for patienter med aggressiv og farlig adfærd. Beslutningen blev taget på baggrund af, at der i årene 2012 til 2016 blev slået fem ansatte ihjel på bosteder for psykisk syge.

De 15 nye pladser i Vejle er de første ud af 150 pladser, der bliver tilgængelige som en del af den nye beslutning, og pladserne er lavet specielt til patienter, der kæmper med misbrug, psykisk sygdom og aggressiv adfærd. Den slags patienter er der rigtig mange af, fortæller Hanne Kristiansen, men alligevel er der intet der tyder på, at pladserne bliver fyldt op lige foreløbig.

»Det er jo virkelig en skandale. Der mangler psykiatriske pladser rundt omkring. Der er mennesker, der venter på en plads, og så laver man noget, der måske kommer til at stå tomt. Det er ikke i orden. Der må ikke gå mere end højest 14 dage, så skal der findes en løsning på det her, siger Gitte Frederiksen (V), udvalgsformand for voksenudvalget i Vejle Kommune og medlem af regionsrådet, til DR.

Ifølge Gitte Frederiksen er der to overordnede forklaringer på, hvorfor pladserne står til at forblive tomme.

For det første er det i langt de fleste tilfælde frivilligt, om en patient ønsker at lade sig indlægge, og mange af dem, der kæmper med både psykisk sygdom og misbrug, vælger ofte at sige nej til en plads.

For det andet er pladserne utrolig dyre, fordi reglerne siger, at der ved en indlæggelse skal stå et andet kommunalt tilbud klar til patienten, hvis han eller hun har brug for at komme tilbage. Gitte Frederiksen forklarer, at patienten på den måde optager en »dobbelt plads«.

I landsforeningen for psykisk sundhed, SIND, så man hellere at de penge, der bliver brugt på de tomme sengepladser, blev brugt på sengepladser på almindelige psykiatriske afdelinger.

»Vi oplever ved episoder, der ender voldsomt med kriminalitet eller vold, at folk har henvendt sig både to og tre gange og bedt om at blive indskrevet, siger næstformand i SIND, Kristian Bennedsen, til DR.

Psykiatrisk sygehus i Vejle har allerede ansat 36 personer til den nye afdeling, og de må ikke flyttes til andre afdelinger. Heller ikke selvom der ikke er nogen patienter at passe.

Udgifterne til den nye afdeling betales af Region Syddanmark, og resten af de 150 psykiatriske sengepladser forventes at blive oprettet i resten af landet løbende.