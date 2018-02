Skoleleder tager selv ferie i skoletiden for at stå på ski

Tom Arnt Thorup tager sammen med sin kone, deres børn ud af klassen uden for skolernes planlagte ferie for at stå på ski. Han er skoleleder i Hvide Sande og byrådsmedlem for Lokallisten i Varde Kommune. Hans kone er selv afdelingsleder på en skole i Esbjerg. Familien har taget ferie uden for skolernes planlagte ferie de sidste fire år.

»Det gør vi, fordi det for det første er billigere, og så er der ikke så mange folk på ski-pisterne, så vi får rigtig meget ski-tid. Det er et fedt break, inden vi har ferie igen i den rigtige vinterferie et par uger efter,« siger Tom Arnt Thorup til Fyens Stiftstidende.

Skolelederen fortæller, at han mener, det afhænger af en vurdering af det enkelte barns situation, når forældrene tager børnene ud af skolen for at tage på ferie. Og det samme gælder også for hans børn. Man skal nemlig se på barnets fraværsprocent, og derved se på, om det er hensigtsmæssigt at holde ferie i skoletiden.

Formand for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal, ser i stigende grad, at forældre tager deres børn ud af klassen i skoletiden for at tage på ferie.

»Hvis det er én gang, kan det være udmærket. Men hvis det er tilbagevendende, går det altså ud over både fagligheden og det sociale,« siger han til TV 2.

Også hos Danmarks Lærerforening, mener man at det kan være et problem, hvis børnene bliver hevet ud af undervisningen for at tage på ferie. Det forklarer Dorte Lange, der er næstformand.

»Det er ikke rigtigt noget, man kan gøre noget ved eller gribe ind over for. Vi kan bare opfordre forældrene til at overveje betydningen af det. Som forældre skal man huske, at ens barn også går i skole for at bidrage til fællesskabet og være en del af undervisningen,« siger hun til TV 2.

Tom Arnt Thorup fortæller også, at han da nogle gange får kommentarer med på vejen af de ansatte på skolen. Han mener dog også, at de ansatte er glade for hans åbenhed omkring at tage børnene ud af skolen i skoletiden.

Han har selv flere forældre til børn på skolen, der arbejder inden for turisterhverv. De har derfor sværere ved at få ferie i skoleferien, og det får skolelederen til at kigge mere velvilligt på ønsker om ferie i skoletiden.

»Mine ansatte er glade for det, så på den måde er jeg gået lidt foran, og det siger man jo, en leder skal. Selvom det måske ikke er alle, der synes, det er på det her område, lederen skal gå forrest,« siger Tom Arnt Thorup.