Prøve viser forsvindende lidt mikroplast i drikkevandet

En første undersøgelse viser, at der er "forsvindende lidt" mikroplast i det danske drikkevand i forhold til en prøve fra efteråret.

Det oplyser Miljøstyrelsen.

I efteråret viste en undersøgelse foretaget af et hold miljøteknologer fra Cphbusiness Laboratorie og Miljø, at det danske drikkevand kan være forurenet med mikroplast.

Men målemetoden var så usikker, at myndighederne ikke turde konkludere noget ud fra den.

Derfor gik Miljøstyrelsen i gang med at få udviklet en ny målemetode i samarbejde med Aarhus Universitet.

Her viser de første resultater et andet billede.

- De første prøver med den nye metode viser en enkelt mikroplastfiber i 150 liter vand. Det er forsvindende lidt i forhold til de fund, der blev gjort i efteråret, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i en pressemeddelelse.

Til sammenligning viste efterårets prøver, at drikkevand fra 16 husstande i Københavns-området i gennemsnit indeholdt 18 stykker mikroplast per liter vand.

De nye resultater stammer fra tre prøver på hver 50 liter taget forskellige steder i hovedstadsområdet.

Prøverne er taget i et lukket system, som sikrer mod forurening fra udefrakommende partikler, der blandt andet kan komme fra luften.

Cand.scient. ved Cphbusiness Laboratorie og Miljø Søren T. Christensen, der var med til at foretage undersøgelsen i efteråret, anerkender, at Miljøstyrelsen har arbejdet i et mere lukket miljø, taget større prøver og haft mere præcist måleudstyr til rådighed.

- Det er selvfølgelig en klar fordel, siger han.

Søren T. Christensen mener dog, at hans undersøgelse har haft den ønskede effekt, da Miljøstyrelsen nu er begyndt på et større analysearbejde af mikroplastik i Danmark og er ved at fastlægge en anerkendt målestandard.

De endelige resultater af Miljøstyrelsens arbejde ventes klar til sommer. I den forbindelse skal vandet testes forskellige steder i Danmark.

- Vi har en forventning om, at vores grundvandsbeskyttelse er god. Det skyldes, at jorden sandsynligvis kan bortfiltrere problemer i forhold til mikroplast, siger Martin Skriver, funktionsleder for drikkevand i Miljøstyrelsen.

Endnu ved man dog ikke nok til at fastslå, om Danmark har et problem med mikroplast.

- Der er dog stadig brug for langt mere viden om mikroplast. Det vil vi komme til at diskutere politisk, når vi inden længe skal forhandle en national plasthandlingsplan, siger Esben Lunde Larsen i pressemeddelelsen.

Den nye metode ventes at give en endelig "afklaring af, om der virkelig findes mikroplast i vores drikkevand", forventer miljø- og fødevareministeren.