Større boligområde ramt af forurening: »Søg læge, hvis du bliver dårlig«

Det startede for en uge siden med en mærkelig lugt fra kloakken.

Selvom man i mellemtiden er blevet klogere på, hvad lugten skyldes, har man endnu ikke haft held til at få bugt med lugtgenerne.

Petrouleum Anvendes som brændsel og som opløsningsmiddel. I takt med byfornyelse samt udbredelsen af naturgas og fjernvarme er anvendelsen af petroleum til brændsel dog stærkt faldende. Kilde: Den Store Danske

Således har et større boligområde i Birkerød siden sidste søndag været plaget af en petroleumsforurening, som er trængt ind i en kloakledning, skriver TV 2 Lorry

Det er området omkring Pilegårdsparken og Carinaparken i Birkerød, der er berørt af problemet.

Nyt studie: Mikrobølgeovne i EU forurener ligeså meget som syv mio. biler

Hos Rudersdal Kommune forsøger man i øjeblikket at finde ud af, hvad der har forårsaget forureingen. I mellemtiden har man valgt at udsende en række anbefalinger til de berørte borgere.

På kommunens hjemmeside opfordres der således søndag til, at man bl.a. udviser forsigtighed samt søger læge, hvis man bliver dårlig.

»Tildæk afløbsriste med et våde håndklæder eller tape riste over med gaffatape,« lyder et andet af rådene.

Giftdepoter kan ende med at blive en guldgrube

Ifølge sn.dk blev Rudersdal Kommune første gang bekendt med problemet, da kommunens forsyningsselskab, Novafos, den 4. februar fik flere henvendelser fra borgere i området, som oplevede lugtgener fra deres kloakker.

Det har siden vist sig, at det altså er en petroleumsforurening, som er trængt ind i kloakledningen på 30 meter langt stykke på et grønt areal mellem et erhvervsområde ved Bregnerødvej og Pilegårdsparken i Birkerød.

»Vi har i halvanden dag arbejdet på at spule kloakkerne og få dem tv-inspiceret. Det er jo lidt af et projekt, når der er tale om så lang en kloakledning, så der arbejder stadig på at få den renset,« siger Maria Nielsen, der er miljøchef i Rudersdal Kommune, til sn.dk og fortsætter:

»Vi har cirka 30 meter tilbage, som vi arbejder på at få oprenset. Hvis problemet så forsvinder, har der været et spild, men det kan også vise sig, at der er en tilkobling på kloakledningen fra gamle dage, som vi ikke kender noget til, eller det kan vise sig, at der er brud på ledningen.«