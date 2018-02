Prins Henriks bror er på vej til Danmark

Prins Henriks franske og danske familiemedlemmer samler sig søndag om ham på Rigshospitalet, hvor han er indlagt.

Lørdag kom Henriks lillesøster, Catherine de Monpezat, til Danmark, og søndag har hans lillebror, den 75-årige tidligere journalist og forfatter Étienne de Monpezat, også sat kurs mod landet.

Det fortæller broderen til Ekstra Bladet. Prins Henrik er næstældst ud af en søskendeflok på ni, hvoraf seks stadig lever.

Indtil nu har meldingen fra Étienne de Monpezat været, at han afventede seneste nyt om sin bror fra Danmark. Prins Henriks anden bror Jean-Baptiste de Monpezat vil ifølge avisen også rejse til Danmark for at aflægge sygebesøg senere.

Familien har været på besøg hos prins Henrik

Dronning Margrethe har søndag eftermiddag besøgt sin mand på Rigshospitalet. Tidligere på dagen har kronprinsparret og deres børn ligeledes besøgt prinsen.

Begge prins Henriks sønner har desuden været forbi hospitalet med deres hustruer og børn. Lørdag eftermiddag var hele familien samlet på hospitalet. De forlod stedet efter ca. 40 minutter.

Prins Henrik har været indlagt på Rigshospitalet siden 28. januar, efter at være blevet indlagt på et hospital i Egypten.

Kongehuset har tidligere fortalt, at prinsen har fået konstateret en godartet svulst i venstre lunge, og at han skulle i behandling for en lungeinfektion.

Senest oplyste Kongehuset fredag, at prinsens tilstand var alvorligt forværret, hvilket fik kronprins Frederik til at afbryde sit ophold i Sydkorea, hvor han befandt sig i forbindelse med vinter-OL.