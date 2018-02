Familien har været på besøg hos prins Henrik

Den politiske drøm synes at være en omprogrammering af de nytilkomne.

En 75-årig pensionist blev overrasket, da han fik nej til et kontokort.

Pensionist fik nej til et kontokort i Magasin:

Uden robusthed er det svært at være barn i nutidens samfund, mener tidligere forskningschef Per Schultz Jørgensen.

Den 92-årige Bent Petersen var med til at bygge Bispeparken i 1940:

Først så iPhone X-salget sløjt ud for Apple, så meddelte topchef, at den har overgået forventningerne, og nu er har brugerne opdaget en fejl på Apples nye topmodel. Finans

Spisestedet i Store Kongensgade i København giver et velsmagende og prisrimeligt kig ind i det spraglede vietnamesiske køkken.

Arbejdet med at få et Formel 1-løb til København kører ad fire spor.

Indbyggere i Cape Town forsøger desperat at spare hver eneste dråbe vand, mens alle tæller ned til "dag nul".

Efter lidt under en times besøg forlod familien hospitalet igen.

Kort efter klokken 15 lørdag eftermiddag ankom dronning Margrethe sammen med sine to sønner, kronprins Frederik og prins Joachim, samt deres koner og børn til Rigshospitalet i København.

Lørdag var det hele kongefamilien, der samlet var forbi Rigshospitalet for at aflægge besøg.

Ifølge BT har de deres børn med, prins Henrik og prinsesse Athena, samt prins Joachims to sønner.

Søsteren er ankommet, efter Kongehuset fredag meldte ud, at prinsens tilstand er »alvorligt forværret«.

Det bekræfter kommunikationschef i Kongehuset, Lene Balleby, over for Ekstra Bladet.

Kongehuset meddelte fredag, at prins Henriks tilstand er "alvorligt forværret". Foto: Patrick van Katwijk/AP

Amerikanske forskere har brugt lyset fra en fjern kvasar til at røbe eksistensen af planeter i en stor galakse langt herfra.

Her er tre gode spil, der på hver deres måde kan samle familien og venneflokken om spilkonsollen – på en helt ny måde.

Antallet af indbrud er tæt på at være rekordlavt, men stiger i hver tredje kommune.

