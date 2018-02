Medie: Dronning Margrethe er vendt tilbage til Fredensborg efter besøg hos prins Henrik

Efter at have besøgt sin mand, prins Henrik, på Rigshospitalet, er dronning Margrethe sent lørdag eftermiddag vendt tilbage til Fredensborg Slot.

Det skriver Ekstra Bladet.

Hele kongefamilien har besøgt prins Henrik på Rigshospitalet

Dronningen ankom kort efter klokken 15 lørdag eftermiddag til Rigshospitalet i København sammen med sine to sønner, kronprins Frederik og prins Joachim, samt deres koner, kronprinsesse Mary og prinsesse Marie, og børn.

Dermed var hele den kongelige familien samlet hos prins Henrik, der i øjeblikket er indlagt.

Efter lidt under en times besøg forlod familien hospitalet igen.

Kronprins Frederik er vendt hjem fra Vinter-OL i Sydkorea og besøgte prins Henrik fredag, ligesom prins Joachim og dronning Margrethe gjorde.

Det var anden gang i løbet af dagen, at prins Joachim var forbi Rigshospitalet.

Fredag meddelte kongehuset, at prins Henriks situation var alvorligt forværret.

Prins Henriks søster Catherine er ligeledes på vej til Danmark for at besøge sin bror.