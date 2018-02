Sugardating: »Jeg har en nedre grænse, der hedder 1.500 kr. for en date«

Selv om det tydeligt fremgår, at det ikke er tilladt at sælge sex for penge på datingsitet Sugardaters.dk, udveksler brugerne i stor stil gaver og penge for seksuelle ydelser.

Det fortæller en række sugardatere til Jyllands-Posten.

Hvis man tjener penge på andres prostitution, er det strafbart. Det afgørende er, om de, der tjener pengene, ved, hvad der foregår. Trine Baumbach, lektor i strafferet, Københavns Universitet

»Jeg har en nedre smertegrænse, der hedder 1.500 kr. for en date. I denne måned har jeg tjent 15.000 kr. Det er sindssygt nemme penge,« siger en kvinde, der vil være anonym.

Hun siger, at der er en »lige på og hårdt«-kultur på sitet. Det bekræfter en mandlig bruger i 40’erne. Ifølge ham er intet gratis i sugardating.

Landets største sugardatingsite, Sugardaters.dk, har ifølge egne oplysninger 85.000 brugere – en kraftig stigning, som giver ejerne en millionfortjeneste. Spørgsmålet er, om det er rufferi, når et datingsite tjener penge på at formidle relationer, der indbefatter udveksling af seksuelle ydelser for penge.

»Hvis man tjener penge på andres prostitution, er det strafbart. Det afgørende er, om de, der tjener pengene, ved, hvad der foregår,« siger juralektor Trine Baumbach fra Københavns Universitet.

Hun mener, at det ville være interessant at få prøvet sagen ved en domstol.

Det er juralektor Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen, Syddansk Universitet, enig i:

»Man kan jo næsten ikke undgå at spørge sig selv, om folkene bag hjemmesiden er de eneste, som har spekuleret over om deres indtjening ikke er det direkte resultat af at der formidles aftaler om sexydelser mod betaling. Det forekommer oplagt at lade domstolene tage stilling til, om man virkelig kan være så uvidende om, hvad der sker på en i øvrigt tilsyneladende veldrevet hjemmeside,« siger han.

»Det svære i denne vurdering består i, at man kan dømmes for rufferi, hvis man driver virksomhed med, at andre mod betaling har sex med kunder. Folkene bag hjemmesiden tjener jo ikke pengene på det enkelte seksuelle forhold, men på at formidle kontakten, der fører til det seksuelle forhold. Man er med andre ord lige lidt længere fra den klassiske alfons. Det er kun domstolene, som kan vurdere, om man dermed også er langt nok fra et straffeansvar.«

SF’s Trine Torp har bedt justitsminister Søren Pape Poulsen (K) om at vurdere, om hjemmesider, der formidler sugardating, er ulovlige. Han svarer, at han ikke kender konceptet, og at det må være op til en domstol at vurdere.

Sugardaters.dk afviser, at man gør noget ulovligt, og ser ingen grund til at lade en domstol vurdere sagen.

»Det er i vores øjne lidt fjollet at beskylde os for at tjene penge på prostitution, når vi aktivt gør alt i vores magt for at stoppe, at det sker på vores side. Det kunne være en valid kritik, hvis vi ikke havde specifikke regler imod det, eller hvis vi så igennem fingre med, at det foregik på vores side. Men det er ikke tilfældet,« lyder det i en mail fra Sugardaters.