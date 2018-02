Fisker har fanget sjælden haj i Øresund: »Det er fantastisk«

En fisker fik forleden en sjælden gæst i sit net, da han fiskede i Øresund, skriver TV 2 Lorry.

Ud for Espergærde fik han nemlig fanget sig en pighaj torsdag eftermiddag i 17 meters dybde.

Fiskeren indleverede efterfølgende hajen til Øresundsakvariet, hvor man jubler over fundet af hajen.

»Det er ret sjældent, at det sker. Jeg tror, det er seks år siden, det skete sidste gang, så på den måde er det ret fantastisk for os,« siger marinebiolog og naturvejleder Michael Hansen fra akvariet til TV 2 Lorry.

Fisker har gjort sensationelt dyrefund i Øresund: »Jeg troede ikke mine egne øjne«

I øjeblikket svømmer pighajen rundt i et såkaldt stenrevsakvarium hos Øresundsakvariet. Men pga. dens store størrelse vil den højst sandsynligt blive sendt videre i den nærmeste fremtid.

Om det er Kattegatcenteret på Djursland, der fremover får glæde af hajen, er dog uvist. Det kan også være, at man vælger at sætte den ud igen, hvis den viser tegn på ikke at trives.

Pighajen er en sjælden gæst i Øresund, selvom den på verdensplan tidligere har været en af de mest almindelige hajer. Overfiskeri har dog medført en voldsom tilbagegang i bestanden af pighajer.

Hajen har fået sit navn, fordi den har to giftpigge, der sidder på ryggen foran rygfinnerne, som den bruger til at forsvare sig med.

Når hajen er fuldt udvokset bliver den lidt over en meter lang, og den lever normalt på så stor en dybde, at mennesker ikke normalt støder på den.

Kammuslinger bruger 200 teleskop-øjne til at se, hvor de svømmer hen

Fiskeren, som fandt pighajen i Øresund, hedder Søren Jacobsen.

Det var også ham, der for nylig fangede en 15 cm stor kammusling - ligeledes i Øresund. Muslingen, der er uhyre sjælden i Øresund, har det videnskabelige navn Pecten maximus.

Også den blev indleveret til Øresundsakvariet, hvor man kaldte fundet for en »sensation«.

»Jeg troede faktisk ikke mine egne øjne, da jeg så den første gang, og i starten troede jeg faktisk, at Søren (garnfiskeren, red.) lavede sjov med os. Normalt finder vi kun denne art musling dybt inde i de svenske og norske fjorde og på grus og sandbundsfladerne i det nordlige Kattegat, og vi har aldrig observeret denne store art kammusling i Øresund,« lød det dengang fra Jens Peder Jeppesen, der er marinebiolog samt akvarie- og museumschef ved Øresundsakvariet, i en pressemeddelelse.