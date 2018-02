Kronprins Frederik har besøgt sin far på Rigshospitalet

Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

Vi håner og mobber for at blive i fællesskabet:

Vi håner og mobber for at blive i fællesskabet:

To iværksættermødre har internationale ambitioner med deres loppesupermarked. Finans

Skoda Karoq deler teknik med Seat Ateca og lander med et brag i klassen, hvor især Nissan Qashqai huserer. Startpriserne er forholdsvis høje, men udstyrslisten er lang som udvalget af tjekkisk øl.

For 10 år siden var der over 60 arbejdsrelaterede dødsulykker om året.

Vi håner og mobber for at blive i fællesskabet:

37-årig truede kvinde under voldtægt:

For 10 år siden var der over 60 arbejdsrelaterede dødsulykker om året.

Lørdag formiddag fortsætter kongefamilien med at besøge prins Henrik. Om formiddagen ankom prins Joachim således igen til hospitalet - for anden gang på 20 timer.

Om formiddagen havde også kronprinsesse Mary med sine to ældste børn, 12-årige prins Christian og 10-årige prinsesse Isabella, som de første medlemmer af kongefamilien besøgt prinsen på Rigshospitalet.

Prins Joachim med sine to ældste sønner. Foto: Jonas Olufson/Scanpix

Fredag eftermiddag lagde bl.a. dronning Margrethe og prins Joachim med sine to ældste sønner, prins Felix og prins Nikolai, vejen forbi Rigshospitalet.

Fredag morgen lød meldingen, at prinsens tilstand var »alvorligt forværret«. I den forbindelse valgte kronprins Frederik altså at afbryde sit ophold i Sydkorea, hvor han var i forbindelse med det igangværende vinter-OL.

I begyndelsen af februar meldte kongehuset ud, at den 83-årige prins havde en godartet svulst i sin venstre lunge. Han blev herefter overflyttet til infektionsmedicinsk afdeling til behandling for en lungeinfektion.

Prins Henrik har siden den 28. januar været indlagt på hospitalet, efter han blev syg under en rejse til Egypten.

Kronprins Frederik har fredag aften besøgt sin far, prins Henrik, på Rigshospitalet i København.

Kronprins Frederik besøgte fredag aften sin far, kort tid efter at han var landet fra Sydkorea. Foto: Tobias Nicolai

Løbet var ikke kørt for Classic Race trods miljømyndigheds inddragelse af tilladelsen. Løbet bør have en ny, siger rådmand.

Skoda Karoq deler teknik med Seat Ateca og lander med et brag i klassen, hvor især Nissan Qashqai huserer. Startpriserne er forholdsvis høje, men udstyrslisten er lang som udvalget af tjekkisk øl.

Her er tre gode spil, der på hver deres måde kan samle familien og venneflokken om spilkonsollen – på en helt ny måde.

Antallet af indbrud er tæt på at være rekordlavt, men stiger i hver tredje kommune.

Skoda Karoq deler teknik med Seat Ateca og lander med et brag i klassen, hvor især Nissan Qashqai huserer. Startpriserne er forholdsvis høje, men udstyrslisten er lang som udvalget af tjekkisk øl.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her