Amatørarkæologer har fået findeløn i millionklassen efter usædvanligt guldfund

Et af danmarkshistoriens allerstørste guldfund fra vikingetiden.

Sådan betegnes det enestående guldfund, som tre amatørarkæologer fra Sønderjylland i 2016 fandt ved Fæsted øst for Ribe.

Nu er trioen, der kalder sig Team Rainbow Power, blevet belønnet med en findeløn på 1.066.000 kr., skriver TV Syd.

For Kristen Nedergaard Dreisø, der er en af de tre amatørarkæologer, er det ikke findelønnen i millionklassen, der er vigtigst, men derimod betydningen af deres guldfund.

»Den største belønning for os er den glæde, som museet på Sønderskov har ud af alle de fund, vi har gjort. De har jo forskningsmateriale til de næste 10-20 år,« forklarer han til Ekstra Bladet.

De største guldskatte i Danmark – og dén Stig Tøfting skaffede tilbage

Guldfundet fra 900-tallet, der består af seks armguldringe og én af sølv, vejer omkring 900 g og er ikke kun et af de største i Danmark pga. vægten, men også fordi det viser, at der fortsat er levn fra vikingetiden at finde.

Sådan lyder det fra Peter Vang Pedersen, der er danefæinspektør ved Nationalmuseet.

»Der har aldrig været så meget, som nu, fordi landmændene pløjer dybere nu. Det er ikke så svært at finde noget i Danmark, og det er så godt som sikkert, at den, som søger, skal også finde,« siger han til TV Syd.

Man bliver så glad, når man finder guld

Skattejægertrioen, der består af Marie Aagaard Larsen, Kristen Nedergaard Dreiøe og Poul Nørgaard Pedersen, har efter fundet på marken ved Fæsted i 2016 også fundet en guldmønt, der vurderes til at være 1.600 år gammel og stamme fra Romerrigets sidste tid, samme sted.

Det skete i juli sidste år, efter en grundigere udgravning af området var afsluttet.

Inden det store guldfund, der blev gjort i juni 2016, havde trioen også fundet et spænde og en sølvmønt fra Vikingetiden samt to bronzeperler fra Germansk Jernalder på marken.

»Det er som at finde en nål i en høstak, så det handler om at gøre noget research på forhånd. Der er altid mere at finde på en mark, hvor der er fundet noget før,« forklarede Kristen Nedergaard Dreiøe tilbage i 2016 over for Jyllands-Posten.